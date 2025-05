1/10 Die harte Arbeit zahlt sich aus: Sinisha Lüscher gehört zu den grössten Schwingtalenten. Foto: Sven Thomann

Wie Käser ist auch Lüscher ein grosses Talent, das polarisiert

Nicola Abt Reporter Sport

Sinisha Lüscher (19) erhält zum Auftakt der Kranzfestsaison einen Ritterschlag der besonderen Art. Das Talent trifft am Solothurner Kantonalen im Anschwingen auf den stärksten Teilnehmer. Ein starkes Zeichen der Einteilung in Richtung des KV-Lehrlings. Schliesslich ist es das oberste Ziel jedes Teilverbandes, einen auswärtigen Sieg zu verhindern.

Die Verantwortlichen trauen Lüscher also zu, den Berner Eidgenossen Remo Käser (28) zu bezwingen oder zumindest nicht gegen ihn zu verlieren. Das erste Aufeinandertreffen der beiden verspricht Spektakel. Schliesslich sind sie für ihre offensive Schwingweise bekannt. Doch das ist bei weitem nicht die einzige Gemeinsamkeit.

Enormer Ehrgeiz im Training

Lüscher gilt wie einst Käser als grosses Talent. Der Aargauer gewann seinen ersten Kranz im Alter von 16 Jahren und 4 Monaten. Käser war bei seiner Premiere noch etwas jünger. Ende August könnte Lüscher ebenfalls als Teenager den Eidgenössischen Kranz gewinnen.

Beide zeichnet ein enormer Ehrgeiz aus. Lüscher geht in jedem Training ans Limit und darüber hinaus. Oftmals ist Trainer Jürg Monhart als Bremsklotz gefragt, um ihn vor einer Verletzung zu schützen. Wie bei Käser wird auch bei Lüscher bereits von einem möglichen Königstitel gesprochen. Die Erwartungen sind riesig.

Bereits mehrfach in der Kritik

Lüscher ist jung, selbstbewusst und geht gewissen Leuten auf die Nerven. Gleiches traf auch auf Käser zu. Er war der erste «Böse», der bei Red Bull einen Vertrag unterzeichnet hat. Ein fliegender roter Bulle mitten in der Welt der bodenständigen Munis? Das kam nicht bei allen Traditionalisten gut an. Für seine erfolgreichen Werbedeals musste sich Käser in der Vergangenheit heftige Kritik anhören.

Die bösen Kommentare gegen Lüscher beziehen sich auf sein Verhalten rund um den Schwingplatz. Für Kritik sorgte sein Verstoss gegen das Werbereglement, das Verhalten seines Trainers Monhart und seine Verspätung vor den Kämpfen.

Spitzenpaarungen am Solothurner Kantonalen Nick Alpiger – Lars Voggensperger

Sinisha Lüscher – Remo Käser

Adrian Odermatt – Patrick Räbmatter

Marius Frank – Andreas Döbeli

Jonas Odermatt – Oliver Herrmann

Umso beeindruckender war sein Auftritt beim letztjährigen Saisonhöhepunkt. Am Jubiläumsfest in Appenzell bodigte Lüscher drei Eidgenossen. Danach sagte er zu Blick: «Ich habe meine Lektion gelernt.» An den Frühlingsfesten in diesem Jahr erschien der zehnfache Kranzgewinner jeweils pünktlich.

Lüscher winkt spezielle Premiere

Dass es für Käser noch nie zum Königstitel gereicht hat, liegt am grossen Verletzungspech. Mehr als drei Kranzfeste in einer Saison bestritt er letztmals 2019. Die vergangene Saison musste der Sohn von König Adrian Käser aufgrund einer Rippenverletzung abbrechen. Danach fiel er in ein tiefes Loch.

Wie gut ist er bereits wieder? Physisch wirkt Käser sehr stark. Aber wie sieht es mit dem Vertrauen in seinen Körper aus? Am Sonntag werden wir die Antwort darauf erhalten. Von gröberen Verletzungen blieb Lüscher bisher verschont. Bleibt das so, ist ihm alles zuzutrauen.

Vorerst strebt er am Solothurner Kantonalen seinen ersten Kranzfestsieg an. Diesen holte sich Käser übrigens im Alter von 19 Jahren und 171 Tagen. Lüscher wird am Sonntag 19 Jahre und 116 Tagen alt sein. Noch bleiben ihm also ein paar Kranzfeste, um diese Marke von Käser zu knacken.