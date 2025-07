Berner geben ihr ESAF-Aufgebot bekannt

Starkes Trio führt Team an

Darum gehts Berner geben Aufgebot fürs ESAF bekannt: 63 Athleten ins Glarnerland

Fabian Staudenmann, Adrian Walther und Michael Moser führen Team an

Das Saisonhighlight Eidgenössisches Schwingfest in Mollis GL (30. und 31. August) rückt immer näher. Wer darf teilnehmen und wer hat das Nachsehen? Als Erste haben nun die Berner ihr Aufgebot fürs ESAF bekanntgegeben.

Sie schicken 63 Athleten ins Glarnerland, 17 von ihnen sind bereits Eidgenosse. Angeführt wird das Team von Fabian Staudenmann (25). Der Sieger des letztjährigen Jubiläumsschwingfests zählt ebenso zu den Königs-Favoriten wie Adrian Walther (23). Mit Michael Moser (19), der in dieser Saison bisher ganz starke Leistungen zeigt, haben die Berner zudem einen Mann in ihren Reihen, der für viel Furore sorgen kann. Das Trio kommt 2025 zusammen auf sieben Festsiege (Moser und Staudenmann je drei, Walther einer).

Berner ESAF-Aufgebot Eidgenossen: Matthias Aeschbacher, Matthieu Burger, Dominik Gasser, Christian Gerber, Florian Gnägi, Patrick Gobeli, Bernhard Kämpf, Remo Käser, Michael Ledermann, Curdin Orlik, Philipp Roth, Patrick Schenk, Severin Schwander, Thomas Sempach, Fabian Staudenmann, Konrad Steffen, Adrian Walther. Teilverbands- oder Bergkranzer: Fabian Aebersold, Florian Aellen, Lorenz Berger, Etienne Burger, Sandro Galli, Philipp Gehrig, Fabio Hiltbrunner, Marco Iseli, Adrian Klossner, Hanspeter Luginbühl, Michael Moser, Leandro Nägeli, Elias Pirkheim, Fritz Ramseier, Lukas Renfer, Ruedi Roschi, Dominik Roth, Alex Schär, Fabian Schärz, Severin Staub, Fabian Stucki, Ivan Thöni, Reto Thöni, Silvan Trittibach, Luca Vögeli, Jan Wittwer, Josias Wittwer, Lars Zaugg, Nicolas Zimmermann. Kantonal- oder Gauverbandskranzer: Adrian Aebersold, Dominic Annen, Dario Bühler, Karim Gaber, Dario Gerber, Paxton Grass, John Grossen, Remo Hiltbrunner, Melchior Huber, David Lüthi, Simon Röthlisberger, Remo Rutsch, Dario Schafroth, David Scheuner, Martin Sommer, Valentin Steffen, Lukas Tschumi. Ersatz (alles Kantonal- oder Gauverbandskranzer): Jonas Wüthrich, Dominik Binggeli, Christian Hadorn, Levin Neuenschwander, Michael Leuenberger.

Während in anderen Verbänden ein Kranzgewinn fürs ESAF-Ticket reicht, sieht es bei den Bernern anders aus. Bei ihnen herrscht ein derart grosser Konkurrenzkampf, dass nicht alle Kranzgewinner aufgeboten werden konnten. Denn insgesamt haben 87 Schwinger einmal Eichenlaub geholt, mehr als der Hälfte (45) gelang dies sogar zweimal. Aufatmen darf der fünffache Eidgenosse Thomas Sempach (40). Auf den Routinier will man nicht verzichten, auch wenn er nur einen Kranz gewonnen hat und ihn zuletzt auch beim Berner Kantonalen verpasste.

Fragezeichen hinter ein paar Namen

So viele Namen das Aufgebot auch umfasst, hinter dem einen oder anderen steht ein Fragezeichen. Denn Schwinger wie Michael Ledermann (24, Knie), Matthieu Burger (23, Wadenbeinbruch), Remo Käser (28, Knie) oder Fabio Hiltbrunner (19, Schulter), der mit Staudenmann das Jubiläumsfest gewann, sind derzeit verletzt. Ob sie rechtzeitig fit werden, wird sich zeigen. Klar ist, sie werden wohl nur in die Zwilchhosen steigen, wenn sie davor zumindest an einem kleineren Fest teilgenommen haben. Sonst werden sie durch einen der fünf Ersatzschwinger ersetzt.

Das Ziel der Berner für das Eidgenössische ist klar. Sie wollen den Titel in ihren Verband zurückholen. Nachdem sie mit Kilian Wenger (35), Matthias Sempach (39), Matthias Glarner (39) und Christian Stucki (40) viermal hintereinander den König stellten, durchbrach der Innerschweizer Joel Wicki (28) vor drei Jahren diese Serie.