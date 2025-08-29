DE
So wird am ESAF geschnupft
«Darf es auch obszön sein?»

Was darf am ESAF nicht fehlen? Der Schnupf natürlich! Blick-TV-Reporterin Isabelle Pfister fragt in einer Runde Schnupfer nach dem besten Spruch. Priiis!
Publiziert: 18:02 Uhr
|
Aktualisiert: 18:21 Uhr
Isabelle_Pfister_Videoreporterin_Blick_2.jpg
Isabelle PfisterVideoreporterin
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

