Fazit 1. Gang
Topfavorit Fabian Staudenmann lanciert das Fest mit einem Plattwurf. Von den zehn Eidgenossen lassen sich daneben auch Konrad Steffen, Christian Gerber und Matthieu Burger einen Sieg notieren. Lukas Tschumi, Patrick Schenk sowie Dominik Gasser und Philipp Roth im Direktduell kommen nicht über einen Gestellten hinaus. Etienne Burger (gegen Staudenmann) und Adrian Klossner (gegen Gerber) landen auf dem Rücken.
Staudenmann startet siegreich
1. Gang – Noch vier Spitzenpaarungen stehen aus – drei davon sind Eidgenossen-Duelle. Christian Gerber, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback gibt, legt ganz stark los, geht gegen Adrian Klossner sofort in die Offensive. Und ist damit schnell einmal erfolgreich. Er entscheidet das Duell für sich. Da er nachdrücken muss, verpasst er die Maximalnote.
Im zweiten Eidgenossen-Duell gehts weniger intensiv zur Sache. Dominik Gasser und Philipp Roth setzen nur vereinzelt Nadelstiche. Zum Erfolg kommen sie so nicht, die beiden stellen.
Bevor der Topfavorit in die Zwilchhosen steigt, greifen Matthieu Burger und Nicht-Eidgenosse Fabio Hiltbrunner zusammen. Nach gut zwei Minuten lanciert Burger einen frechen Angriff. Er bringt Hiltbrunner zu Boden und nagelt ihn dort fest. Und drückt so lange nach, bis der Widerstand bricht.
Zum Abschluss der Spitzenpaarungen greift Fabian Staudenmann ins Geschehen ein. Er trifft auf Neu-Eidgenosse Etienne Burger. Nach seiner Kinnverletzung, die er sich letztes Wochenende zugezogen hat, trägt er erneut Helm. Staudenmann nimmt sofort das Zepter in die Hand, sucht die schnelle Entscheidung – allerdings erfolglos. Burger kann sich befreien. Gut die Hälfte des Gangs ist vorbei, da versuchts Staudenmann mit innerem Haken. Damit erwischt er Burger, er legt ihn platt aufs Kreuz. Start nach Mass für Topfavorit Staudenmann.
Von den ersten drei Eidgenossen siegt nur einer
1. Gang – Lukas Tschumi ist der erste der zehn Eidgenossen, der zur Tat schreitet. Gegen Reto Thöni findet er das richtige Rezept nicht. Kaum einmal wirds gefährlich. Tschumi muss sich mit einem Gestellten begnügen.
Besser machts Konrad Steffen. Er braucht nicht ganz die Hälfte der sechs Minuten Gangdauer, um zum Resultat zu kommen. Steffen kontert einen Angriff von Thomas Kuster mit Gammen und legt den Nordostschweizer Gast platt aufs Kreuz.
Patrick Schenk hingegen hat wieder mehr Mühe. Der Eidgenosse muss gegen Nicolas Zimmermann über die volle Distanz. Der Gang endet ohne Sieger.
Die ersten Duelle laufen
Bei verhangenem Himmel und kühlen Temperaturen schreiten die ersten Schwinger zur Tat. Bis zu den Spitzenpaarungen dauerts aber noch einen Moment.
Damian Gnägi (gegen Sämi Gerber), Leandro Nägeli (gegen Ivan Rohrbach) und Jarne Fankhauser (gegen Marc Derendinger) haben ihren ersten Einsatz bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Sie alle lancieren das Fest mit der Maximalnote.
Die Spitzenpaarungen
Fabian Staudenmann steigt als Topfavorit ins Sägemehl. Die Vorbereitung auf das Fest ist allerdings etwas anders verlaufen als üblich. Letztes Wochenende hat er sich eine Kinnverletzung zugezogen, musste, um den Verband an Ort und Stelle zu halten, mit einem Helm die Hälfte des Mittelländischen bestreiten. Dennoch ist er am Ende Zweiter geworden. Nun jagt er in Ipsach seinen ersten Sieg am Seeländischen. Zum Auftakt greift er mit Neu-Eidgenosse Etienne Burger zusammen. Dessen Bruder Matthieu Burger bekommts mit dem Berner Talent Fabio Hiltbrunner zu tun. Sie gehören zu den Schwingern, die ebenfalls um den Festsieg mitreden wollen.
Fabian Staudenmann – Etienne Burger
Fabio Hiltbrunner – Matthieu Burger
Dominik Gasser – Philipp Roth
Christian Gerber – Adrian Klossner
Patrick Schenk – Nicolas Zimmermann
Guten Morgen
In Ipsach wird heute in die Zwilchhosen gestiegen. Dort geht das Seeländische Schwingfest über die Bühne. Hier im Ticker bleibst du vom Anschwingen bis zum Schlussgang auf dem Laufenden.