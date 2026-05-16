Staudenmann startet siegreich

1. Gang – Noch vier Spitzenpaarungen stehen aus – drei davon sind Eidgenossen-Duelle. Christian Gerber, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback gibt, legt ganz stark los, geht gegen Adrian Klossner sofort in die Offensive. Und ist damit schnell einmal erfolgreich. Er entscheidet das Duell für sich. Da er nachdrücken muss, verpasst er die Maximalnote.

Im zweiten Eidgenossen-Duell gehts weniger intensiv zur Sache. Dominik Gasser und Philipp Roth setzen nur vereinzelt Nadelstiche. Zum Erfolg kommen sie so nicht, die beiden stellen.

Bevor der Topfavorit in die Zwilchhosen steigt, greifen Matthieu Burger und Nicht-Eidgenosse Fabio Hiltbrunner zusammen. Nach gut zwei Minuten lanciert Burger einen frechen Angriff. Er bringt Hiltbrunner zu Boden und nagelt ihn dort fest. Und drückt so lange nach, bis der Widerstand bricht.

Zum Abschluss der Spitzenpaarungen greift Fabian Staudenmann ins Geschehen ein. Er trifft auf Neu-Eidgenosse Etienne Burger. Nach seiner Kinnverletzung, die er sich letztes Wochenende zugezogen hat, trägt er erneut Helm. Staudenmann nimmt sofort das Zepter in die Hand, sucht die schnelle Entscheidung – allerdings erfolglos. Burger kann sich befreien. Gut die Hälfte des Gangs ist vorbei, da versuchts Staudenmann mit innerem Haken. Damit erwischt er Burger, er legt ihn platt aufs Kreuz. Start nach Mass für Topfavorit Staudenmann.