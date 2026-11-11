Im Sägemehl und im Hallenstadion ist Samuel Giger der unbestrittene König, im Urlaub mag er es lieber unaufgeregt. Der dreifache «Gladiator» vom Super10Kampf erzählt von seinen Ferien ohne Adrenalin-Kicks, der Suche nach einem Pokal-Plätzchen und seinem Highlight bei der Hausarbeit.

Darum gehts Das Publikum zeichnet Samuel Giger beim Super10Kampf zum dritten Mal in Folge als Gladiator aus

Mit seiner Frau Michelle erholt sich Giger im Tessin beim Wandern und Klettern ohne Stress

Die Trophäen haben noch keinen festen Platz, Giger hasst Bügeln und wäscht gern selbst zu Hause

Joël Hahn Redaktor Sport

Samuel Giger (28) hat das Triple perfekt gemacht. Beim Sporthilfe Super10Kampf wählte das Publikum den Thurgauer Schwinger-Star zum dritten Mal in Folge zum «Gladiator» des Abends. Ein Hattrick, der den bescheidenen Hünen sichtlich ehrt. «Es ist natürlich cool», freut sich Giger im Gespräch mit Blick. «Ich sehe es als Zeichen, dass die Leute unseren Sport verfolgen und Freude an meinen Leistungen haben.»

Doch wohin mit der stetig wachsenden Helmsammlung? Die drei massiven, goldenen Gladiatoren-Trophäen darf er behalten, ein fixes Plätzchen im trauten Heim gibt es aber noch nicht. Giger lacht: «Ich habe eigentlich noch gar keinen Platz dafür. Ich schaue mal – wahrscheinlich kommen sie in den Schwingkeller.»

Wandern und Klettern statt Verzasca-Sprung

Um die Batterien nach einer kräftezehrenden Saison wieder aufzuladen, zog es den 130-Kilo-Athleten kürzlich in den sonnigen Süden. Zusammen mit seiner Frau Michelle genoss er entspannte Ferientage im Tessin. «Wir konnten es sehr geniessen, abschalten und alles ein wenig verdauen», schwärmt der Thurgauer.

Ist ein Spitzensportler im Urlaub eher der rastlose Typ oder liegt er bevorzugt flach auf dem Liegestuhl? «Beides!», sagt Giger. «Eine Mischung ist schön. Etwas unternehmen, aber ohne Stress und ohne auf die Uhr zu schauen.» Auf dem Programm standen gemütliches Wandern und Klettern in der Natur. Auf waghalsige Adrenalin-Kicks verzichtete der Kilchberg-Triumphator hingegen ganz bewusst. Angesprochen auf den berühmten Bungee-Sprung von der Verzasca-Staumauer wehrt Giger lachend ab: «Nein, das haben wir definitiv nicht gemacht!»

Bleibt nach der Rückkehr aus dem Tessin nur noch der lästige Haushaltskram. Doch davor graut es dem Modellathleten nicht im Geringsten. Wie Giger lachend verrät, hasst er zwar das Bügeln abgöttisch, aber das Waschen gehört tatsächlich zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Die Ferienwäsche dürfte im Hause Giger also längst wieder sauber im Schrank liegen.