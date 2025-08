Die Schwingsaison 2025 steht ganz im Zeichen des ESAF von Ende August, davor wird in der ganzen Schweiz um Kränze geschwungen. Michael Moser führt die Hitliste 2025 mit neun Kränzen an und liegt knapp vor einem Quintett.

Darum gehts Michael Moser führt die Kranzliste 2025 mit neun Kränzen an

ISV mit 248 Kränzen bester Schwingerverband in diesem Jahr

Michael Moser führt Hitliste 2025 solo an

Während sich die Aufmerksamkeit immer stärker auf das vom 29.–31. August stattfindende ESAF lenkt, wird bereits seit dem 4. Mai um Kränze geschwungen. In der Statistik der laufenden Saison überragt dabei ein Name alle anderen. Die Rede ist von Michael Moser, der bereits neunmal Eichenlaub gewann.

9 Kränze

Moser Michael

8 Kränze

Kramer Lario

Orlik Curdin

Räbsamen Marcel

Schneider Domenic

Staudenmann Fabian

7 Kränze

Aeschbacher Matthias

Alpiger Nick

Bissig Lukas

Collaud Romain

Frank Marius

Leuppi Samir

Lustenberger Marc

Odermatt Adrian

Schwander Severin

Walther Adrian

Zaugg Lars

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt. Hier gehts zur aktuellen Jahreswertung 2025.

Trotz nur zweier Schwinger in den Top 3 reichts zum Verbands-Leaderthron

Mit Michael Moser stellt der Bernisch Kantonale Schwingerverband zwar den aktuellen Leader, was die Anzahl gewonnener Kränze angeht, auf Verbandsebene liegt der BKSV hingegen nur auf dem zweiten Rang. Führender ist der Innerschweizer Schwingerverband, was mit Blick auf obige Rangliste erstaunen mag. Unter den Schwingern mit sieben oder mehr Kränzen halten lediglich Lukas Bissig und Marc Lustenberger die Fahne des ISV hoch, dessen Athleten nach dem Freiburger Kantonalen bei 248 Kränzen in diesem Jahr stehen.

Hinter dem BKSV mit 216 folgen auf Rang 3 die Nordostschweizer (179). Sowohl die Nord- (97) als auch die Südwestschweizer (92) haben in der laufenden Saison die 100er-Marke noch nicht geknackt. Insgesamt wurde an bisher 35 Kranzfesten 832 Mal Eichenlaub vergeben.