Schwing-Highlight begeistert die Massen ESAF-Sitzplätze nach 15 Minuten ausverkauft

Die Schwingfans fiebern dem Eidgenössischen Ende August in Mollis GL entgegen. Am Dienstagmorgen ging eine kleine Anzahl Tickets in den öffentlichen Verkauf. Tausende gingen leer aus. Für sie gibt es aber noch Hoffnung.

Publiziert: vor 21 Minuten | Aktualisiert: vor 18 Minuten