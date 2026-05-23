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Schwingen
Schwingen: Ernest Schälfli wählt seinen Lieblingsschwinger
«Schaue ihm am liebsten zu»
Schwing-Legende Schläfli wählt seinen Liebling
Schwing-Legende Ernest Schläfli analysiert für Blick das Schwinger-Feld in der aktuellen Saison. Er hat dabei mehrere Favoriten.
Publiziert: vor 48 Minuten
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