DE
FR
Abonnieren

«Schaue ihm am liebsten zu»
Schwing-Legende Schläfli wählt seinen Liebling

Schwing-Legende Ernest Schläfli analysiert für Blick das Schwinger-Feld in der aktuellen Saison. Er hat dabei mehrere Favoriten.
Publiziert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Mehr zum Schwingjahr 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen