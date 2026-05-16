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Er holt sich langersehnten Sieg
Staudenmann bezwingt Youngster problemlos

Beim Seeländischen Schwingfest in Ipsach holt sich Favorit Staudenmann seinen langersehnten Festsieg.
Publiziert: 17:37 Uhr
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Aktualisiert: 17:42 Uhr
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