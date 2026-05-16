DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Schwingen
Schwingen: Staudenmann holt sich langersehnten Festieg
Er holt sich langersehnten Sieg
Staudenmann bezwingt Youngster problemlos
Beim Seeländischen Schwingfest in Ipsach holt sich Favorit Staudenmann seinen langersehnten Festsieg.
Publiziert: 17:37 Uhr
|
Aktualisiert: 17:42 Uhr
Teilen
Kommentieren
Mehr zum Schwingjahr 2026
0:38
Sein langersehnter Sieg
Staudenmann bezwingt Youngster problemlos
1:34
«Bis jetzt sind es 50 Stück»
Eidgenosse Schurtenberger über seine Liebe zu den Geissen
0:46
Von Sägemehl in die Stubete
So tönt die Musik der Formation «Churz-Lätz»
0:32
Erstes Duell seit elf Jahren
Armon und Curdin Orlik stellen im Bruder-Duell
1:04
Giger zum Fest im Wankdorf
«Die Berner sind die stärkste Mannschaft»
0:45
Verletzung in der Vorbereitung
Schlegel konnte «ein paar Wochen nicht schwingen»
Was sagst du dazu?
Meistgelesen