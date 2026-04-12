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Schwingen
Schwingen: Orliks stellen im Bruder-Duell
Erstes Duell seit elf Jahren
Armon und Curdin Orlik stellen im Bruder-Duell
Das Bruderduell zwischen Armon und Curdin Orlik endet mit einem Gestellten.
Publiziert: 11:22 Uhr
|
Aktualisiert: 11:23 Uhr
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