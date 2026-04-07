Ist es der richtige Entscheid des SRF, auf Schwingerkönig Kilian Wenger als TV-Experten zu verzichten? Die Blick-Community hat eine klare Meinung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilian Wenger (35) scheitert als SRF-Experte, trotz Casting-Teilnahme

Zwei Drittel von 7700 Blick-Lesern wollten Wenger als Experte sehen

19 Prozent der Befragten gaben an, keine Meinung zu haben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Kilian Wenger (35) stand in der vergangenen Saison beim Privatsender Swiss1 erstmals als Experte vor der TV-Kamera. Nun wollte der Schwingerkönig von 2010 bei SRF den nächsten Schritt machen. Die Verantwortlichen luden Wenger zu einem Casting ein, entschieden sich am Ende aber für Christian Schuler (38) und Pirmin Reichmuth (30) als Nachfolger der scheidenden Experten Jörg Abderhalden (46) und Christian Stucki (41).

Schade, findet die Mehrheit der Blick-Leserinnen und -Leser. Auf die Frage «Hättest du Kilian Wenger gerne als SRF-Experte gesehen?» antworten zwei Drittel der rund 7700 Abstimmenden mit: «Ja, er hätte einen Mehrwert gebracht.» Nur 14 Prozent geben an, dass ihnen Schuler und Reichmuth besser passen. Die restlichen 19 Prozent haben zu diesem Thema keine Meinung.

Das Blick-Voting ist am Montagmittag um 12 Uhr lanciert und am Montagabend um 20.30 Uhr ausgewertet worden.