1/8 SRF zeigt das Südwestschweizer Teilverbandsfest nicht am TV. Da am gleichen Tag zwei weitere grosse Wettkämpfe stattfinden. Foto: Sven Thomann

Darum gehts SRF verzichtet auf TV-Übertragung des Südwestschweizer Teilverbandsfestes

Swiss 1 erhält kostenlos die Ausstrahlungs- und Produktionsrechte

Damit können die Fans von Joel Wicki ihren Liebling im TV verfolgen

Nicola Abt Reporter Sport

Für viele ist es das grösste Ärgernis der diesjährigen Schwing-Saison. Am 13. Juli finden gleichzeitig drei wichtige Kranzfeste statt. Das zwang SRF zu einem unpopulären Entscheid. Es verzichtet auf die Übertragung des Südwestschweizer Teilverbandsfestes.

Ein brutaler Schlag für die Romands. Als kleinster der fünf Teilverbände sind sie auf TV-Präsenz angewiesen. «Nur so kann der Schwingsport bei uns wachsen», erklärt der technische Leiter Christian Kolly.

Deshalb setzte sich der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) für eine Alternative ein. Fündig wurden sie nun dank einer grosszügigen Geste von SRF. «Diese Lösung ist optimal für uns», frohlockt Kolly.

Privater TV-Sender profitiert

Neu wird das Südwestschweizer Schwingfest sogar auf zwei Kanälen übertragen. SRF stellt dem privaten TV-Sender Swiss 1 die Ausstrahlungs- und Produktionsrechte gratis (!) zur Verfügung, wie Blick von SRF erfährt. Sie können das Bildmaterial bei Bedarf aber ebenfalls nutzen.

Grundsätzlich sei man immer offen für Kooperationen, so SRF. «Wir suchten gemeinsam mit dem Schwingerverband die besten Lösungen im Sinne des Schwingsports und zum Wohl des sportinteressierten Publikums.»

Ganz besonders freut das die Fans von Schwingerkönig Joel Wicki (28). So können sie den Auftritt ihres Lieblings am Südwestschweizer Teilverbandsfest von zu Hause verfolgen. Am vergangenen Samstag startete er mit einem Sieg in die Saison.

Berner Kantonales hat Priorität

Am Ursprung dieser ganzen Diskussionen stehen die Berner. Sie verändern das Austragungsdatum ihres Teilverbandsfestes ständig. «Der zweite Sonntag im Juli ist seit einigen Jahren der Westschweizer Verbandstag», stellt Kolly klar. Und ergänzt: «Wir müssen in Zukunft besser kommunizieren.»

Weil der 13. Juli derart vollgepackt ist, musste sich das SRF entscheiden. Im TV zeigen sie das Berner Kantonale. Online im Stream können die Schwing-Fans das Bergfest auf der Rigi verfolgen. Für Swiss 1 bot sich deshalb die Chance, das Südwestschweizer in voller Länge zu zeigen. «Wir freuen uns sehr darüber», sagt Toni Krebs, Gründer von Swiss 1.

Mit Kilian Wenger schicken sie einen Schwingerkönig als Experten nach Neuenburg. Damit auch die Französisch sprechende Schweiz den Anlass mitverfolgen kann, stellt Swiss 1 ihr Signal kostenlos dem Westschweizer Regionalsender Carac zur Verfügung. Insgesamt überträgt Swiss 1 in dieser Saison sieben Kranzfeste live.