Der dreifache Eidgenosse Mike Müllestein gibt seinen Rücktritt bekannt. In seiner Laufbahn holte der Schwyzer vier Kranzfeste und 75 Kränze.

Per sofort

Hört per sofort auf: Mike Müllestein. Foto: Sven Thomann

Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

Mike Müllestein hat genug. Er hängt seine Zwilchhosen an den Nagel, das bestätigt der 35-jährige Innerschweizer gegenüber der Schwingerzeitung «Schlussgang». In seiner Karriere holte Müllestein 75 Kränze. Er feierte vier Kranzfestsiege und nahm fünfmal am Eidgenössischen teil (drei Kränze).

«Nach schwierigen letzten Monaten, familiär und sportlich, bin ich zum Entschluss gekommen, meine Laufbahn per sofort zu beenden. Ich danke allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben», wird Müllestein zitiert. Sein Rücktritt kommt unerwartet. Erst Anfang März gewann Müllestein noch den Hallenschwinget in Sarnen OW: «Es ist für viele ein Schock, das ist mir klar. Ich höre von 100 auf 0 auf.»

Müllestein ist mit Sarah verheiratet und Vater von drei Kindern.