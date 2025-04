Rätselraten um ersten Wicki-Gegner

In Sursee LU läuft zurzeit eine aussergwöhnliche Quiz-Show. Die Millionen-Frage: Auf wen trifft Schwingerkönig Joel Wicki im ersten Gang?

Was normalerweise schon Tage vor dem Schwingfest bekannt ist, bleibt beim Surentaler Frühjahrsschwinget lange ein Geheimnis. «Denn gerade bei regionalen Festen gibt es sehr kurzfristige Änderungen der teilnehmenden Spitzenschwinger», erklären die Organisatoren. So kann sich Wicki bei seiner Wettkampf-Premiere in diesem Jahr nur kurz auf seinen ersten Gegner vorbereiten. Wenn das Schwingfest um 12.30 Uhr beginnt, weiss der Luzerner noch immer nicht, auf wen er trifft. Bis der erste Gang eingeteilt ist, dürfte es 13 Uhr werden.

Auf welche Paarung hoffen die Zuschauer? Eine Mini-Umfrage ergibt folgendes: Wicki soll mit Eidgenosse Nick Alpiger zusammengreifen. Der Nordwestschweizer ist der stärkste Gast. Dieser soll bereits früh zurückgebunden werden – so die Hoffnung der einheimischen Schwing-Fans.