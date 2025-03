Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest im Ticker

Einteilung mit Fragezeichen

Werner Schlegel brennt auf Revanche am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. Anfang Februar musste sich der Eidgenosse einmal mehr Samuel Giger geschlagen geben. Der Unspunnensieger legte ihn am Lichtmess-Schwinget im Schlussgang auf den Rücken. In den bisherigen 13 Duellen konnte Schlegel noch nie gewinnen. Ob sich das nun ändert? Im ersten Gang gehen sich die beiden Topfavoriten noch aus dem Weg.

Schlegel (l.) konnte noch nie gegen Giger gewinnen. Foto: Urs Bucher

Samuel Giger trifft auf den Berner Eidgenossen Christian Gerber. Werner Schlegel bekommt mit Martin Hersche einen Eidgenossen aus dem Appenzell zugeteilt. Zum erweiterten Favoritenkreis gehört auch Publikumsliebling Domenic Schneider. Der Landwirt trifft auf Marcel Räbsamen. Ein weiteres Eidgenossen-Duell ist jenes von Dominik Gasser und Marco Good.

Spitzenpaarungen am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest Samuel Giger – Christian Gerber

Werner Schlegel – Martin Hersche

Marco Good – Dominik Gasser

Domenic Schneider – Marcel Räbsamen

Benjamin Gapany – Christian Bernold

Jeremy Vollenweider – Fabian Bärtsch

Michael Bernold – Markus Schläpfer

Christian Biäsch – Lars Geisser

Fritz Ramseier – Andy Signer Samuel Giger – Christian Gerber

Werner Schlegel – Martin Hersche

Marco Good – Dominik Gasser

Domenic Schneider – Marcel Räbsamen

Benjamin Gapany – Christian Bernold

Jeremy Vollenweider – Fabian Bärtsch

Michael Bernold – Markus Schläpfer

Christian Biäsch – Lars Geisser

Fritz Ramseier – Andy Signer Mehr

Fragen wirft die Einteilung des stärksten Gastes auf. Der Südwestschweizer Benjamin Gapany erhält den mit Abstand leichtesten Gegner aller Eidgenossen. Ihm stellt sich der Teilverbandskranzer Christian Bernold in den Weg. Dieser blieb in der letzten Saison ohne Kranzgewinn. Hat er über den Winter so gut trainiert, dass ihm die Einteilung eine Sensation zutraut? Oder wird Gapany nicht stärker eingeschätzt? Sollte der Südwestschweizer die Pflichtaufgabe lösen, dürfte er im zweiten Gang einen Brocken vorgesetzt bekommen.

Ein gutes Ergebnis ist an diesem Samstag besonders lukrativ. Der Gabentempel ist rund 150'000 Franken wert.