Schlägt Giger-Schreck erneut zu?

Sollten die Topfavoriten patzen, lauern dahinter gleich mehrere gute Schwinger. Allen voran Sven Lang. Der Innerschweizer gewann der Lichtmess Schwinget 2020. Der Teilverbandskranzer trifft im ersten Gang auf den Herisauer Roman Wittenwiler. Eine entscheidende Rolle im Kampf um den Festsieg dürfte Andy Signer spielen. Nicht, weil der St. Galler seine Gegner reihenweise auf den Rücken legt. Sondern, weil er mit seiner starken Verteidigung einen Topfavoriten zurückbinden könnte. So geschehen am letztjährigen Teilverbandsfest der Nordostschweizer. Im zweiten Gang verzweifelte Giger am wendigen Milchtechnologen. Dafür will sich der Thurgauer heute revanchieren. Ob ihm die Einteilung die Chance dazu gibt?