DE
FR
Abonnieren

Genialer Schachzug der Einteilung
Lüscher ärgert Staudenmann dank entscheidendem Vorteil

Einmal mehr liess Sinisha Lüscher einen Spitzenschwinger verzweifeln. Den Coup gegen Staudenmann verdankt er seiner «Spionage» in der Fremde.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Wie weiter? Fabian Staudenmann (oben) fand gegen Sinisha Lüscher kein Erfolgsrezept.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts

  • Sinisha Lüscher bremst Topfavorit Fabian Staudenmann aus und wird zum Favoritenschreck
  • Lüscher trainiert regelmässig mit starken Bernern in Schwarzenburg BE
  • Seit über einem Jahr fährt er über eine Stunde zum Training
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

Sinisha Lüscher (19) mutiert langsam aber sicher zum Favoritenschreck. Am Nordostschweizer liess er Armon Orlik verzweifeln. Und nun bremste er am Nordwestschweizer den Berner Topfavoriten Fabian Staudenmann (25) aus.

Der fünffache Saisonsieger drohte nach seinem Startsieg gegen Eidgenosse Joel Strebel in einen «Flow» zu kommen, in dem er kaum aufzuhalten ist. Doch Lüscher wusste das zu verhindern, indem er von der Einteilung perfekt eingesetzt wurde.

Für ihn ist kein Weg zu weit

Im ersten Gang liess man den Aargauer gegen einen schwächer einzustufenden Südwestschweizer Gast ran. Lüscher erledigte die Pflichtaufgabe souverän. Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken liessen die Einteiler den KV-Absolventen auf den Berner Königsfavoriten los. Im Wissen, dass Lüscher im Gegensatz zu allen anderen einen entscheidenden Vorteil hat.

Mehr zum Schwingen
Ott verdirbt den Nordwestschweizern die Heim-Party
Mit Video
Blutige Niederlage für Alpiger
Ott verdirbt den Nordwestschweizern die Heim-Party
Königsanwärter Staudenmann will eine Rechnung begleichen
Mit Video
Schwache Berner Bilanz
Königsanwärter Staudenmann will eine Rechnung begleichen
Heisser Kampf um die Nummer 1 in der Nordwestschweiz
Wird Alpiger verdrängt?
Heisser Kampf um die Nummer 1 in der Nordwestschweiz
182 Tonnen schwer und rund 4 Millionen teuer! Mega-Muni beim ESAF
Mit Video
182 Tonnen schwer
Millionen-Muni beim ESAF sorgt für Aufsehen

Seit mehr als einem Jahr fährt er regelmässig über eine Stunde von seinem Wohnort Muhen AG nach Schwarzenburg BE. Im dortigen Schwingklub misst er sich mit einigen ganz bösen Bernern – unter anderem mit Staudenmann.

Batterien von Lüscher waren leer

Ein riesiges Privileg für den jungen Nordwestschweizer. «Von diesen qualitativ hochwertigen Trainings kann ich enorm profitieren», erzählt Lüscher. Wie gut er dadurch geworden ist, bewies er am Sonntag. Der Kampf gegen Staudenmann verlangte ihm aber alles ab. «Es war ein brutal harter Fight. Fabian lässt einem am Boden nicht in Ruhe.»

Wie man sich in solchen Situationen verhält, hat er unter anderem in den Duellen mit dem Königsfavoriten gelernt. Während früher vor allem Lüscher durch diese gemeinsamen Einheiten stärker wurde, profitieren mittlerweile auch Staudenmann und Co. Am Abend sicherte sich Lüscher einmal mehr den Kranz.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?