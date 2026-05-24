1. Gang: Ergebnisse Spitzenpaarungen

Antoine Ducry kommt dem Resultat gegen Thomas Stoll schon zu Beginn der sechs Minuten mit einem Fussstich sehr nahe. In der Folge neutralisieren sich die beiden lange, ehe Ducry rund 90 Sekunden vor Gangende mit einem weiteren Fussstich zum Sieg kommt.

Es folgen mit Marc Gottofrey und Nicolas Sturny zwei weitere Teilverbandskranzer. Die beiden unternehmen wenig, um zu gewinnen. Ein Gestellter – wie schon am Neuenburger Kantonalen 2022 – ist die logische Konsequenz. Trotzdem bekommt Sturny die Note 9 statt 8,75. «Was die Jury entscheidet, muss man akzeptieren, aber für mich war das ein normaler Gestellter, auch wenn Nicolas mehr probiert», analysiert König Kilian Wenger auf Swiss1.

Der einheimische Dorian Kramer, dessen Bruder Lario als Topfavorit ins Rennen geht, kommt gegen Mickaël Matthey nicht über einen Gestellten hinaus, obwohl er der aktivere Schwinger ist. Es gibt für beide die standardmässigen 8,75 Punkte. Für TV-Experte Wenger geht das in Ordnung, auch wenn er den Kampf als animierteren wahrnimmt als den von Gottofrey und Sturny zuvor. Im siebten Duell der beiden ist es erst das zweite, das keinen Sieger findet (3:2 Siege für Matthey).

Ivan Mollet kommt dem Sieg gegen Christoph Baeriswyl einmal nahe, am Ende verliert er aber doch in allerletzter Sekunde. Der Fribourger Baeriswyl kommt mit einem Fussstich zum Erfolg und schlägt den Waadtländer zum zweiten Mal im dritten Aufeinandertreffen. Bereits am Genfer Kantonalen im Vorjahr konnte er gewinnen.

Johann Borcard bodigt Victor Cardinaux. Damit bleibt der Fribourger gegen den Waadtländer ungeschlagen (3 Siege, 2 Gestellte). Es war das erste Duell seit 2021.

Jetzt greift mit Steve Duplan der erste Eidgenosse ins Geschehen ein. Und er bekommt mit Steven Moser einen schwierigen ersten Gegner zugeteilt. Duplan kann gegen den Teilverbandskranzer auch im siebten Aufeinandertreffen nicht gewinnen, der Gang endet gestellt.

Eidgenosse Romain Collaud bekundet mit dem Walliser Andy Murer keine Probleme. Wie schon 2022, 2023 und 2024 geht der Fribourger Lokalmatador auch im vierten Duell als Sieger hervor – ein Auftakt nach Mass für den hinter Lario Kramer zweiten Favoriten.

Zum Abschluss des ersten Ganges macht Topfavorit Lario Kramer mit dem Teilverbandskranzer Marcel Tugulea kurzen Prozess. Schon nach wenigen Sekunden liegt der Walliser auf dem Rücken.