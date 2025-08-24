Die Schweiz hat eine neue Schwingerkönigin. Eine Woche vor dem ESAF der Männer in Mollis sichert sich Jasmin Gäumann den Titel.

1/4 Die neue Schwingerkönigin heisst Jasmin Gäumann. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Woche vor dem Eidgenössischen Schwingfest der Männer in Mollis haben die Frauen ihre neue Schwingerkönigin gekürt. Die 25-jährige Bernerin Jasmin Gäumann sichert sich am Sonntag in Huttwil den Titel.

Die Entscheidung fällt bereits im ersten Gang: Weil sowohl Isabel Egli, die Schwingerkönigin von 2024, als auch Eveline Linggi im Anschwingen stellen, ist Gäumanns Triumph unabhängig vom weiteren Festverlauf nicht mehr zu gefährden. Die Emmentalerin hat sich in der Jahreswertung unter anderem dank vier Festsiegen ein komfortables Polster erarbeitet.

Anders als bei den Männern, die ihren König nur alle drei Jahre an einem zweitägigen Eidgenössischen Schwingfest küren, wird bei den Frauen jährlich eine Schwingerkönigin gekrönt. Ausschlaggebend ist dabei die Gesamtwertung über die ganze Saison.