Saison-Highlight

Nach dem Eidgenössischen Schwingfest im letzten Jahr ist heuer das Kilchberger der Saisonhöhepunkt. Nur alle sechs Jahre messen sich die besten Schwinger in Kilchberg ZH respektive am Unspunnen im Berner Oberland an einem Fest mit «eidgenössischem Charakter». In diesem Jahr ist nach 2021 aufgrund der coronabedingten Verschiebung wieder die Gemeinde am Zürichsee an der Reihe.