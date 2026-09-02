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Deshalb gibt es das Duell im 1. Gang beim Kilchberger
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König vs. Saison-Dominator:Deshalb gibt es dieses Spitzen-Duell im 1. Gang am Kilchberger

Kilchberg-Einteilung jetzt
Hammer-Gegner für König Orlik zum Auftakt

Nach einer langen Saison kommt es am Samstag zum Saison-Höhepunkt. Und das Kilchberger startet mit einem Leckerbissen: König Armon Orlik wird von Topfavorit Fabian Staudenmann gefordert.
Publiziert: 18:19 Uhr
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Das Knaller-Duell zum Auftakt: König Armon Orlik (r.) gegen Saison-Dominator Fabian Staudenmann, der auch schon vor fünf Jahren in Kilchberg Festsieger wurde.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 37 Minuten
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vor 53 Minuten

Die Spitzenpaarungen

Samuel Schwyzer – Lars Zaugg

Lario Kramer – Marcel Bieri

Joel Strebel – Romain Collaud

Michael Gwerder – Sinisha Lüscher

Lukas Bissig – Damian Ott

Mathieu Burger – Marc Lustenberger

Matthias Aeschbacher – Samuel Giger

Nick Alpiger – Adrian Walther

Michael Moser – Werner Schlegel

Armon Orlik – Fabian Staudenmann

vor 48 Minuten

Spitzen-Duell zum Auftakt

Schwing-Boss Fridolin Beglinger erklärt zum anstehenden Duell Armon Orlik gegen Fabian Staudenmann: «Viele Zuschauer werden jetzt denken: ‹Nicht schon wieder.› Für mich war aber von Anfang an klar, dass der Schwingerkönig zum Auftakt gegen den Besten der Saison antreten muss.» 

vor 55 Minuten

Das SRF stimmt das Publikum ein

Mit einem Einführungs-Film zur bisherigen Saison begrüsst das SRF das Publikum. Experte Christian Schuler und Moderator Marc Lüscher moderieren live aus dem leeren Stadion in Kilchberg ZH.

18:32 Uhr

Es geht los

Die Einteilung beginnt. 

18:16 Uhr

Die Favoriten

Als Topfavorit gilt der Berner Fabian Staudenmann, der in dieser Saison schon auf der Schwägalp, auf dem Brünig und auf der Rigi triumphiert hat. Zudem gewann er das Berner Kantonale, das Bern-Jurassische und das Seeländische. Auch König Armon Orlik (31), Werner Schlegel (23), Michael Moser (21), Nick Alpiger (29) sowie die Titelverteidiger Samuel Giger (28) und Damian Ott (26) gehören zu den Anwärtern. 

16:10 Uhr

Die Titelverdeidiger

Vor fünf Jahren krönten sich die Nordostschweizer Samuel Giger (28), Damian Ott (26) und der Berner Fabian Staudenmann (26) zu dritt zu den Festsiegern. Kann mindestens einer seinen Titel verteidigen?

Fabian Staudenmann (l.), Samuel Giger (M.) und Damian Ott bei der Siegerehrung am Kilchberger 2021.
Foto: Benjamin Soland
16:05 Uhr

Saison-Highlight

Nach dem Eidgenössischen Schwingfest im letzten Jahr ist heuer das Kilchberger der Saisonhöhepunkt. Nur alle sechs Jahre messen sich die besten Schwinger in Kilchberg ZH respektive am Unspunnen im Berner Oberland an einem Fest mit «eidgenössischem Charakter». In diesem Jahr ist nach 2021 aufgrund der coronabedingten Verschiebung wieder die Gemeinde am Zürichsee an der Reihe. 

15:58 Uhr

Willkommen im Ticker

Um 18.30 Uhr werden die Spitzenpaarungen für den Kilchberger Schwinget bekanntgegeben. Die Einteilung kannst du hier im Ticker live mitverfolgen.

Ende des Livetickers
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