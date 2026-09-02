Die Spitzenpaarungen
Samuel Schwyzer – Lars Zaugg
Lario Kramer – Marcel Bieri
Joel Strebel – Romain Collaud
Michael Gwerder – Sinisha Lüscher
Lukas Bissig – Damian Ott
Mathieu Burger – Marc Lustenberger
Matthias Aeschbacher – Samuel Giger
Nick Alpiger – Adrian Walther
Michael Moser – Werner Schlegel
Armon Orlik – Fabian Staudenmann
Spitzen-Duell zum Auftakt
Schwing-Boss Fridolin Beglinger erklärt zum anstehenden Duell Armon Orlik gegen Fabian Staudenmann: «Viele Zuschauer werden jetzt denken: ‹Nicht schon wieder.› Für mich war aber von Anfang an klar, dass der Schwingerkönig zum Auftakt gegen den Besten der Saison antreten muss.»
Das SRF stimmt das Publikum ein
Mit einem Einführungs-Film zur bisherigen Saison begrüsst das SRF das Publikum. Experte Christian Schuler und Moderator Marc Lüscher moderieren live aus dem leeren Stadion in Kilchberg ZH.
Es geht los
Die Einteilung beginnt.
Die Favoriten
Als Topfavorit gilt der Berner Fabian Staudenmann, der in dieser Saison schon auf der Schwägalp, auf dem Brünig und auf der Rigi triumphiert hat. Zudem gewann er das Berner Kantonale, das Bern-Jurassische und das Seeländische. Auch König Armon Orlik (31), Werner Schlegel (23), Michael Moser (21), Nick Alpiger (29) sowie die Titelverteidiger Samuel Giger (28) und Damian Ott (26) gehören zu den Anwärtern.
Die Titelverdeidiger
Vor fünf Jahren krönten sich die Nordostschweizer Samuel Giger (28), Damian Ott (26) und der Berner Fabian Staudenmann (26) zu dritt zu den Festsiegern. Kann mindestens einer seinen Titel verteidigen?
Saison-Highlight
Nach dem Eidgenössischen Schwingfest im letzten Jahr ist heuer das Kilchberger der Saisonhöhepunkt. Nur alle sechs Jahre messen sich die besten Schwinger in Kilchberg ZH respektive am Unspunnen im Berner Oberland an einem Fest mit «eidgenössischem Charakter». In diesem Jahr ist nach 2021 aufgrund der coronabedingten Verschiebung wieder die Gemeinde am Zürichsee an der Reihe.
Willkommen im Ticker
Um 18.30 Uhr werden die Spitzenpaarungen für den Kilchberger Schwinget bekanntgegeben. Die Einteilung kannst du hier im Ticker live mitverfolgen.