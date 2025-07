Schwinger Lüscher fällt riesige Last von den Schultern

1/8 Geniale Rettungstat: Armon Orlik (l.) bringt Sinisha Lüscher nicht auf den Rücken. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Sinisha Lüscher beeindruckt in St. Gallen gegen Armon Orlik

In den Tagen zuvor hatte er gleich mehrfach Grund zur Freude

Nach dem ersten Kranzfestsieg erreichte er einen weiteren Meilenstein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Abt Reporter Sport

Es ist ein indirektes Lob von höchster Stelle, das Sinisha Lüscher (19) am Sonntagmorgen erhält. Im ersten Gang des Nordostschweizer Teilverbandsfestes gibt er Armon Orlik (30) die Hand. Sekunden später liegt Lüscher am Boden. «Es würde mich sehr überraschen, wenn er hier noch einmal rauskommt», sagt der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden am SRF-Mikrofon.

Doch das Solothurner Kraftpaket hält bravourös dagegen und kann sich tatsächlich befreien. «Das war ein tolles Gefühl, das mich den ganzen Tag begleitet hat», erklärt Lüscher, der in der Folge näher am Sieg war als Orlik.

Nach dem Gestellten im Anschwingen musste sich der Gast lediglich dem späteren Festsieger Werner Schlegel (22) geschlagen geben. Am Abend durfte sich Lüscher seinen ersten auswärtigen Kranz aufsetzen lassen. Ein erfolgreicher Abschluss einer «der härtesten Wochen der letzten Zeit».

Grosse Anspannung im Büro

Vor allem emotional verlangten ihm die vergangenen Tage alles ab. Angefangen bei seinem ersten Kranzfestsieg am Aargauer Kantonalen. Dass er dabei erstmals sein Vorbild Nick Alpiger bezwingen konnte, bedeutete ihm sehr viel. Doch noch während der Feierlichkeiten begann das grosse Zittern.

Am Dienstag erwartete Lüscher die Nachricht, ob er seine KV-Lehre bei der Raiffeisenbank Region Zofingen bestanden hatte oder nicht. «Die Tage zuvor waren schwierig. Das hat mich sehr beschäftigt.» Seine Anspannung spürten auch die Arbeitskollegen. «Am Dienstag war ich nervös und abgelenkt. Ich habe nicht viel geredet.»

Ganzer Fokus in Richtung ESAF

Das änderte sich, als am Nachmittag die erlösende E-Mail eintraf. «Ich rief sofort meine Liebsten an. Von mir fiel eine riesige Last ab.» Auch seine Mutter Petra verspürte eine grosse Erleichterung. Sie hatte ihren Sohn am Sonntag in St. Gallen wie immer vor Ort unterstützt.

Nach der Diplomfeier Ende Woche reisten sie bereits am Samstag in die Ostschweiz. In einem Airbnb verbrachten sie die Nacht vor Lüschers starkem Auftritt. «Ich denke und hoffe, dass mich der Lehrabschluss weiter beflügeln wird.» Ab sofort kann sich Lüscher voll auf den Sport konzentrieren. Beste Voraussetzungen, um sich Ende August seinen ersten Eidgenössischen Kranz zu sichern. Das Potenzial dazu hat er.