Nach zwei Gold- und einer Silbermedaille an der Kurzbahn-WM in Lublin qualifiziert sich Noè Ponti auch über 200 m Delfin für den Final. Die anderen Schweizerinnen und Schweizer verpassen die Finals.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti bestreitet am Sonntag an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Lublin einen vierten Final. Auch über 200 m Delfin ist der Tessiner Medaillenfavorit Nummer 1.

Ponti steigert sich im Halbfinal um fast eine Sekunde und schafft in 1:51,53 Sekunden die Bestzeit. Mit Ilan Gagnebin leistet ein zweiter Schweizer Ponti in den Halbfinals über die lange Delfin-Distanz Gesellschaft. Der Westschweizer scheidet bei seinen ersten grossen Titelkämpfen in den Halbfinals als 17. aus. In 1:55,41 Sekunden verbessert er im Halbfinal aber seine persönliche Bestzeit.

Thierry Bollin, der 25-jährige Berner, leistet Ponti am Sonntag in den Finals keine Gesellschaft. Bollin scheidet auf seiner stärksten Disziplin, 50 m Rücken, wegen drei Hundertsteln im Halbfinal als Neunter aus. Bollin kämpfte diese Saison mit grossen (gesundheitlichen) Problemen, studierte sogar am Rücktritt rum und dürfte mit seinem «Comeback» halbwegs zufrieden sein.

Ebenfalls über 50 m Rücken verpasst Angelina Patt vom SK Uster einen Tag nach ihrem 20. Geburtstag in 27,09 (Vorlauf) und 27,04 Sekunden (Halbfinal) den Final klar. Patt erfüllt an ihren ersten Europameisterschaften aber die Erwartungen.

Eine Bestzeit gelingt am Samstag auch Vanna Djakovic auf. Sie verbesserte in den Vorläufen ihren Schweizer Rekord über 1500 m Freistil auf 16:15,73 Minuten. Die Finalqualifikation verpasst Djakovic gleichwohl um sieben Sekunden.