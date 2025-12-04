Nach Gold über 50 m Schmetterling gewinnt Ponti auch über 100 m Lagen die EM-Goldmedaille.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti ist bei seiner Medaillenjagd an den Kurzbahn-Europameisterschaften weiter auf Kurs. In Lublin holt der Tessiner über 100 m Lagen die zweite Goldmedaille nach derjenigen über 50 m Schmetterling.

Vier Titel strebt Ponti an den Titelkämpfen in Polen an. Die ersten zwei Titel hat er nach dem Sieg über 100 m Lagen auf sicher. Noè Ponti kommt fast zu einem Start-Ziel-Sieg – abgesehen davon, dass er am Start langsamer reagiert als alle anderen Finalisten. Aber nach der Delfinstrecke führt er (erwarteterweise) schon, im Rücken- und Brustschwimmen bleibt er souverän vorne, erst auf der abschliessenden Crawl-Strecke kommt ihm der Franzose Maxime Gousset ganz, ganz nah.

Am Ende entscheidet ein Hundertstel zu Gunsten Pontis. An den Langbahn-Weltmeisterschaften in Singapur hatte Ponti den Hundertstel-Krimi gegen Gousset verloren.

Mit dem Sieg über 100 m Lagen schliesst Ponti eine Lücke im Palmarès. Den Weltmeistertitel über 100 m Lagen holte er vor einem Jahr in Budapest bereits. Nun gewinnt er erstmals auch den EM-Titel, den er vor zwei Jahren knapp verpasst hat.

Über 100 m Delfin (am Freitag) und 200 m Delfin (am Sonntag) möchte Noè Ponti weitere Goldmedaillen gewinnen.