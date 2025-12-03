DE
FR
Abonnieren

Kurzbahn-EM in Polen
Ponti ungefährdet, Djakovic scheitert

Noè Ponti qualifiziert sich über 100 m Lagen für den EM-Halbfinal. Antonio Djakovic verpasst derweil die direkte Halbfinal-Quali über 200 m Freistil.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/4
Noè Ponti sichert sich den Einzug in die Halbfinals über 100 m Lagen.
Foto: PATRICK B. KRAEMER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti qualifiziert sich an der Kurzbahn-EM in Lublin in Polen über 100 m Lagen für die Halbfinals.

Der Tessiner schwimmt in den Vorläufen die viertbeste Zeit, während Frédéric Hoigné und Maël Allegrini die Qualifikation klar verpassen. Der vierte Schweizer, Gian-Luca Gartmann, tritt nicht an. Bei den Frauen scheidet Angelina Patt ebenfalls bereits in ihrem Vorlauf aus.

Ponti wird hingegen bereits am Mittwochabend erneut im Einsatz stehen. Ab 19.05 Uhr kämpft er im Final über 50 m Delfin um die Medaillen. Um 20.25 Uhr stehen für ihn dann die Halbfinals über 100 m Lagen an.

Mehr Schwimmen
Ponti schwimmt an Kurzbahn-EM mit Bestzeit in den Final
In seiner Paradedisziplin
Ponti schwimmt an Kurzbahn-EM mit Bestzeit in den Final
Weltrekordhalter Ponti startet stark in die Wettkämpfe
Kurzbahn-EM in Polen
Weltrekordhalter Ponti startet stark in die Wettkämpfe

Nicht überzeugen kann hingegen Antonio Djakovic über 200 m Freistil. Der 23-jährige Zürcher, der an der EM 2022 in Rom über dieselbe Distanz Silber und 2024 Bronze holte, verpasst in Lublin die direkte Qualifikation für die Halbfinals. Er ist einer von zwei Reserve-Athleten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen