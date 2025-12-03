Noè Ponti qualifiziert sich über 100 m Lagen für den EM-Halbfinal. Antonio Djakovic verpasst derweil die direkte Halbfinal-Quali über 200 m Freistil.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti qualifiziert sich an der Kurzbahn-EM in Lublin in Polen über 100 m Lagen für die Halbfinals.

Der Tessiner schwimmt in den Vorläufen die viertbeste Zeit, während Frédéric Hoigné und Maël Allegrini die Qualifikation klar verpassen. Der vierte Schweizer, Gian-Luca Gartmann, tritt nicht an. Bei den Frauen scheidet Angelina Patt ebenfalls bereits in ihrem Vorlauf aus.

Ponti wird hingegen bereits am Mittwochabend erneut im Einsatz stehen. Ab 19.05 Uhr kämpft er im Final über 50 m Delfin um die Medaillen. Um 20.25 Uhr stehen für ihn dann die Halbfinals über 100 m Lagen an.

Nicht überzeugen kann hingegen Antonio Djakovic über 200 m Freistil. Der 23-jährige Zürcher, der an der EM 2022 in Rom über dieselbe Distanz Silber und 2024 Bronze holte, verpasst in Lublin die direkte Qualifikation für die Halbfinals. Er ist einer von zwei Reserve-Athleten.