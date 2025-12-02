Noè Ponti qualifiziert sich als Schnellster des Vorlaufs über 50 m Delfin für den Halbfinal an der Kurzbahn-EM.

Noè Ponti startet ideal in die Kurzbahn-EM im polnischen Lublin. Der Tessiner übersteht die Vorläufe über 50 m Delfin als Schnellster aller Teilnehmer.

21,86 Sekunden benötigt Ponti für die zwei Bahnlängen. Damit blieb er um gut eine halbe Sekunde über dem von ihm gehaltenen Weltrekord. Am Abend stehen in Lublin die Halbfinals im Delfin-Sprint an, der Final ist für Mittwochabend angesetzt.

Vor zwei Jahren an den letzten kontinentalen Meisterschaften im 25-m-Becken sicherte sich Ponti sowohl über 50 als auch 100 und 200 m Delfin die Goldmedaille.

Mit Gaia Rasmussen (10.) und Flavio Bucca (19.) jeweils über 200 m Rücken stossen am ersten Wettkampftag in Polen weitere Schweizer in die Halbfinals vor.