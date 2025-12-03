Ponti holt EM-Gold in seiner Paradedisziplin

Noè Ponti verteidigt seinen EM-Titel über 50 m Schmetterling. Der Weltrekordhalter in dieser Disziplin holt damit zum vierten Mal an einer Kurzbahn-EM die Goldmedaille.

Noè Ponti gewinnt an den Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin die Goldmedaille über 50 m Schmetterling. Der Weltrekordhalter über diese Distanz verteidigt damit seinen Titel von vor zwei Jahren. Im Final verweist er nach verhaltenem Start den Ungar Szabo den Franzosen Grousset auf die weiteren Podestplätze. In einer Zeit von 21,54 bleibt er 22 Hundertstel über seiner Bestmarke, die er bei der letztjährigen Kurzbahn-WM aufgestellt hat.

Ponti steht an Kurzbahn-Europameisterschaften nun bei viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Die Ausbeute wird in den kommenden Tagen mit grosser Wahrscheinlichkeit noch eindrücklicher. Geht es nach Plan, steht für ihn am Donnerstag der Final über 100 m Lagen an, bevor am Freitag und Sonntag die Medaillen über 100 m- und 200-m-Schmetterling verteilt werden.

Djakovic enttäuscht

Antonio Djakovic kann über 200 m Brust hingegen nicht überzeugen. Der 23-jährige Zürcher, der an der EM 2022 über dieselbe Distanz Silber und 2024 Bronze geholt hat, verpasst die direkte Qualifikation für die Halbfinals. Er ist einer von zwei Reserve-Athleten.

Bereits fix ausgeschieden ist Gaia Rasmussen über 200 m Crawl, als 29. verpasst sie die Qualifikation klar. Nur kurz darauf, im Mixed-Team über 4x50 m Lagen, verpasst das Schweizer Team mit Thierry Bollin, Allegrini, Rasmussen und Patt ebenfalls das Weiterkommen. Mit einer Zeit von 1:41,68 Minuten verbessert es den seit 2016 bestehenden Schweizer Rekord jedoch um mehr als zwei Sekunden, was zu Platz 14 reicht.