Noè Ponti qualifiziert sich an der Kurzbahn-EM souverän für die Halbfinals über 200 m Delfin. Vanna Djakovic schwimmt über 1500 m Crawl einen neuen Schweizer Rekord, verpasst den Final aber dennoch.

Ponti büsst knapp vier Sekunden auf den Schweizer Rekord vom vergangenen Frühling ein. In 1:52,34 Minuten belegt er dennoch Platz 4. Die Halbfinals, bei denen auch Ilan Gagnebin antreten darf, stehen für den Tessiner und den Westschweizer am Samstagabend im Programm, im Final vom Sonntagabend soll für Ponti eine weitere Medaille Tatsache werden.

Vanna Djakovic benötigt für die 1500 m Crawl bloss 16:15,73 Minuten. Sie senkt ihren eigenen Schweizer Rekord (16:19,47) deutlich, wird den Final der Top 8 als Zwölfte aber gleichwohl verpassen. Der Cut wäre bei 16:08,41 Minuten gelegen.

Zwei weitere Schweizer im Halbfinal

Über die 50 m Rücken ist die Schweiz sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in den Halbfinals vom Samstagabend vertreten. Der 25-jährige Thierry Bollin sichert sich das Weiterkommen mit Rang 12 in den Vorläufen. Mit der Zeit von 23,39 Sekunden bleibt er über sechs Zehntel über seiner seit einem Jahr gültigen nationalen Bestmarke.

Die am Freitag 20-jährig gewordene Angelina Patt belegt in der Gesamtwertung der Vorläufe mit einer Zeit von 27,09 Sekunden Platz 15. Die Athletin des SC Uster liegt damit um zwölf Hundertstel über ihrem Schweizer Rekord, den sie Mitte November an den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften als Startschwimmerin der Staffel ihres Vereins aufgestellt hat.