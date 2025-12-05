Für Antonio Djakovic ist an der Kurzbahn-EM über 100 m Crawl bereits im Vorlauf Schluss. Gian-Luca Gartmann steht über 200 m Lagen derweil im Halbfinal.

Antonio Djakovic muss an der Kurzbahn-EM in Lublin im Osten Polens die nächste Enttäuschung hinnehmen. Der Thurgauer scheidet auch über 100 m Crawl in den Vorläufen aus.

Der 23-Jährige, der schon zwei Tage zuvor über die doppelte Distanz vorzeitig gescheitert ist, schlägt in 47,97 Sekunden an. Der Athlet des SC Uster, vor vier Jahren an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi Dritter über 400 m Crawl und mehrfacher EM-Medaillengewinner, kommt damit nicht über Rang 44 hinaus. Der Schweizer Rekord von Noè Ponti steht bei 46,49 Sekunden.

Besser macht es der gleichaltrige Gian-Luca Gartmann über 200 m Lagen. Der Zürcher belegt im ersten Wettkampfteil Platz 12 und schafft die Qualifikation für die Halbfinals, die am Freitagabend im Programm stehen.