DE
FR
Abonnieren

Der Schwimmsport staunt
13-Jährige bricht beinahe Weltrekord

Yu Zidi bricht an den Asian Games 2026 beinahe den Weltrekord in 200m Lagen – und das im Alter von gerade mal 13 Jahren. Ihre Spitzenleistungen werfen Fragen auf.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
Sport aktuell
In diesem Artikel erwähnt
SRF
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen