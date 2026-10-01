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Schwimmen
Schwimmen: Yu Zidi bricht fast Weltrekord
Der Schwimmsport staunt
13-Jährige bricht beinahe Weltrekord
Yu Zidi bricht an den Asian Games 2026 beinahe den Weltrekord in 200m Lagen – und das im Alter von gerade mal 13 Jahren. Ihre Spitzenleistungen werfen Fragen auf.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Nick Reifler
Video-Redaktor Sport
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