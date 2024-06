Eine Magen-Darmgrippe setzt Noè Ponti ausser Gefecht. Die EM in Belgrad ist für ihn zu Ende.

Ponti tritt als Vorlauf-Schnellster EM-Heimreise an

1/5 Eine Magen-Darmgrippe setzt Noè Ponti in Belgrad ausser Gefecht.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noè Ponti verlässt die EM in Belgrad vorzeitig. Der Tessiner ist an einer Magen-Darmgrippe erkrankt und leidet unter Fieber.

Noch am Mittwochmorgen überzeugt Ponti als Schnellster der Vorläufe über 100 m Delfin. Der Olympia-Dritte von Tokio bleibt in 51,09 über eine Sekunde über dem Schweizer Rekord.

Die kontinentalen Meisterschaften hat Ponti lediglich als Zwischenstation auf dem Weg zu den Sommerspielen in Paris angesehen.

Ebenfalls die Halbfinals vom Mittwochabend hätte Jérémy Desplanches erreicht. Der Genfer, der sich noch nicht für den Saisonhöhepunkt in Frankreichs Hauptstadt qualifiziert hat, ist in den Vorläufen über 200 m Brust Zweitschnellster. Mit 2:12,32 liegt er rund eine halbe Sekunde über seinem eigenen Bestwert. Allerdings verzichtet Desplanches auf weitere Einsätze über diese Distanz, um sich bestmöglich auf das Rennen in seiner Paradedisziplin 200 m Lagen vorbereiten zu können.

Die Zürcherin Vanna Djakovic steigert über 200 m Crawl ihre persönliche Bestzeit um fünf Hundertstel auf 2:03,04, scheidet aber trotzdem aus.