Der letzte Tag der Schwimm-EM in Paris beginnt mit einer Schweizer Erfolgsmeldung: Die Schweizer Staffel über 4x100 Meter Lagen qualifiziert sich für den EM-Final.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn am Sonntagabend um 20.11 Uhr die Schwimm-EM in Paris mit der Staffel über 4x100 Meter Lagen abgeschlossen wird, stellt auch die Schweiz ein Team im Final: Das Quartett mit Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti und Balint Ashton schafft mit einer Zeit von 3:33,33 Minuten gerade noch so den Sprung unter die besten acht Teams.

Die beiden Teamleader wissen dabei zu überzeugen: Mityukov übergibt nach seinem Abschnitt als Führender an Gartmann, während auch Ponti auf seinen zwei Bahnlängen eine Position gut macht. Schlussschwimmer Ashton kann Heat-Rang zwei dann bis ins Ziel halten.

In der gleichen Disziplin bei den Frauen wird die Schweiz im Final fehlen: Gaia Rasmussen, Kay-Lyn Löhr, Julia Ullmann und Angelina Patt verpassen den Cut mit Rang acht von acht Teams in ihrem Heat deutlich.