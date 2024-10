Daumen hoch: Thierry Bollin wird in Incheon Dritter. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Kurzbahn-Weltcup in Incheon schafft es Thierry Bollin (24) vom Schwimmklub Bern aufs Podest. Im Final über 50 m Rücken wird er in 23,20 Sekunden nur vom Südafrikaner Pieter Coetze (22,80) und vom Australier Isaac Cooper (23,10) geschlagen. Vor einer Woche in Shanghai hatte Bollin den Schweizer Rekord auf 23,09 Sekunden verbessert.