Nächster starker Schweizer Auftritt in Shanghai. Thierry Bollin senkt seinen eigenen Landesrekord über 50 Meter Rücken.

Ist so schnell wie noch nie die 50 Meter Rücken geschwommen: Thierry Bollin. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Schwimmer überzeugen am Weltcup in Shanghai weiter. Nachdem Noè Ponti am Freitag zwei Bestmarken realisierte, gelingt auch Thierry Bollin eine nationale Bestzeit.

Am zweiten Wettkampftag senkt Bollin den Schweizer Rekord über 50 m Rücken auf 23,09 Sekunden und ist damit im Vorlauf in seiner Paradedisziplin eine Hundertstelsekunde schneller als bei seiner vorherigen Bestzeit.

Am Nachmittag wird der 24-jährige Berner im Final, für den er sich als Gesamtdritter qualifiziert hat, noch einmal ins Becken steigen.