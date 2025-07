An der Schwimm-WM sind die Medaillen über 5 Kilometer vergeben worden. Die jungen Schweizer Paul Niederberger und Christian Schreiber verpassen die Top 10 zwar, aber überzeugen trotzdem mit ihrer Leistung.

1/2 Paul Niederberger verpasst die Top 10 knapp. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur schaffen die beiden jungen Schweizer Paul Niederberger (21) und Christian Schreiber (23) über 5 km die Plätze 11 und 21. Über die doppelte Distanz hat Schreiber am Mittwoch Platz 10 belegt.

Damit klassieren sich beide Schweizer unter den 87 gestarteten Schwimmern erneut im ersten Viertel. Für Schreiber ist Platz 10 an der Weltmeisterschaft über 10 km ein «unglaubliches Ergebnis» gewesen. Ähnlich euphorisch stuft Paul Niederberger zwei Tage später seinen 11. Platz über 5 km ein. «Zwei Top-20-Platzierungen an meiner ersten WM – damit bin ich super-zufrieden.»

Die beiden Schweizer bestreiten am Samstag auch noch den K.-o.-Sprint über 3 km. Mit Wassertemperaturen über 30 Grad und noch grösserer Hitze in der Luft sind die Bedingungen für die Langstreckenschwimmer in Singapur äusserst anspruchsvoll.

Die Goldmedaillen holen sich der Deutsche Florian Wellbrock und die Australierin Moesha Johnson, die beide schon über 10 km Gold gewonnen haben und beide in Magdeburg in der gleichen Gruppe trainieren.