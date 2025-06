1/4 Seit 2007 versucht das Ärztepaar Kate und Gerald McCann das Rätsel rund um Tochter Maddie zu lösen. Foto: AFP

Die Familie McCann steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit: Während die Suche nach der 2007 in Portugal verschwundenen Madeleine McCann wieder aufgenommen wurde, macht ihr Bruder Sean als talentierter Schwimmer auf sich aufmerksam. Dies berichtet die britische «Daily Mail».

Bis Anfang Juni suchen deutsche und portugiesische Polizeibeamte in der Region, in der Maddie damals verschwand. Die Ermittler konzentrieren sich auf Christian B. (48), einen verurteilten Sexualstraftäter, der in der Gegend ein Haus besass und als Verdächtiger in Maddies Entführung und Ermordung gilt.

Doch neben den tragischen Schlagzeilen gibt es auch eine hoffnungsvolle Geschichte: Maddies jüngerer Bruder Sean (20) studiert Chemieingenieurwesen und hat sich als erfolgreicher Schwimmer einen Namen gemacht. Er gewann bereits Gold und Bronze bei internationalen Wettbewerben in den Disziplinen Freistil- und Freiwasserschwimmen.

Los Angeles als grosses Ziel

Sein grosses Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, nachdem er nächstes Jahr bei den Commonwealth Games in Glasgow an den Start gehen möchte. Sean entdeckte früh seine Leidenschaft für das Schwimmen. Schon bald konnte er auch erste Erfolge feiern. Mit zehn Jahren wurde er Landesmeister in seiner Altersklasse.

Der Stiftung, die Sean unterstützt, berichtet er von seinem harten Training neben seinem Studium. Neunmal pro Woche ist er im Pool, dreimal im Fitnessstudio.

Sean und seine Zwillingsschwester Amelie waren erst zwei Jahre alt, als Maddie verschwand. Obwohl ihre Eltern sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielten, wuchsen sie als «Maddies Geschwister» auf.