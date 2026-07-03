Die grosse Karriere von Chris Froome ist zu Ende: Der Brite zieht mit 41 Jahren einen Schlussstrich. Zuletzt war der vierfache Tour-de-France-Sieger ein halbes Jahr ohne Team.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chris Froome beendet mit 41 Jahren offiziell seine Profi-Radkarriere

Nach Herzbeutelriss und Sturz 2019 keine Rückkehr zur alten Form

Vier Tour-de-France-Siege, Rang 5 in der ewigen Bestenliste

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nun ist klar: Chris Froome beendet im Alter von 41 Jahren seine Profikarriere endgültig. Das bestätigt der Brite an einem Anlass seines Sponsors Skoda. Die Ankündigung kommt nicht wirklich überraschend: Seit einem schweren Trainingssturz im vergangenen Sommer, bei dem er gar einen lebensbedrohlichen Herzbeutelriss davontrug, hat Froome kein Rennen mehr bestritten, seit Anfang Jahr ist er zudem ohne Team.

Damit geht eine grosse Rundfahrer-Karriere zu Ende: Zwischen 2013 und 2017 gewann Froome insgesamt viermal die Tour de France, was ihn in der Allzeit-Bestenliste auf Rang fünf bringt. Dazu kommen ein Sieg am Giro d'Italia und zwei Erfolge an der Spanien-Rundfahrt. 2018 war er kurzzeitig gar Titelträger an allen drei Grand Tours.

Kurz darauf folgte aber ein grosser Bruch in der Laufbahn des in Kenia geborenen Briten: Im Juni 2019 zog er sich bei einem Sturz mehrere Knochenbrüche zu und lag zwischenzeitlich auf der Intensivstation. An seine alte Form hat er seither nicht annähernd anknüpfen können. Für ein resultatmässiges Highlight sorgte er nur noch bei der Tour de France 2022, als er auf der 12. Etappe nach Alpe d'Huez auf Rang drei fuhr – ansonsten waren die Spitzenplätze für Froome in den letzten sechs Jahren weit weg.