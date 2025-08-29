DE
Nach schweren Trainings-Sturz
Rad-Star Froome ist erfolgreich operiert worden

Chris Froome ist am Mittwoch im Training in Frankreich schwer gestürzt. Der Engländer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Operation, die nötig war, ist erfolgreich verlaufen.
Publiziert: 13:20 Uhr
|
Aktualisiert: 13:25 Uhr
Chris Froome ist im Training am Mittwoch schwer gestürzt.
Foto: Brenton Edwards
Der viermalige Tour-Sieger Chris Froome ist nach seinem schweren Unfall erfolgreich operiert worden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wie sein Team Israel-Premier Tech am Freitag mitteilte, seien die Eingriffe wie geplant verlaufen.

Froome erhole sich derzeit im Krankenhaus unter der Aufsicht seines Ärzteteams. «Er ist guter Dinge und dankbar für die hervorragende medizinische Betreuung, die er erhalten hat. Chris und seine Familie möchten sich bei den Fans, Freunden und der Radsportgemeinschaft bedanken», hiess es in einem Team-Statement.

Froome war am Mittwoch nach einem schweren Crash mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der französischen Stadt Toulon, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Untersuchungen bei dem 40-Jährigen ergaben unter anderem einen Pneumothorax, also eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand. Zudem seien fünf gebrochene Rippen und eine Lendenwirbelfraktur festgestellt worden.

Froome absolviert derzeit wohl seine letzte Saison, sein Vertrag läuft aus. Der Routinier hatte nach seinem schweren Trainingsunfall im Sommer 2019 um den Anschluss an die Spitze gekämpft, sein letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2018. 2021 war er bei der Tour de France nach einem weiteren Sturz auf der ersten Etappe nur auf Platz 133 gelandet.

Neben seinen vier Triumphen bei der Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) gewann Froome zweimal die Vuelta (2011, 2017) und einmal den Giro (2018).

