WM-Strassenrennen
Schade, Chabbey! Schweizerin verpasst Medaillen-Coup knapp

Im WM-Strassenrennen der Frauen verpasst Elise Chabbey die Medaillen knapp. Gold geht nach Kanada: Magdeleine Vallieres gewinnt sensationell.
Publiziert: vor 17 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Die Schweizer Frauen verpassen an der Rad-WM in Ruanda im Strassenrennen das Podest. Elise Chabbey wird beim Sensationssieg der Kanadierin Magdeleine Vallieres undankbare Vierte. Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser geht als Neunte wie alle anderen Favoritinnen leer aus.

Zu einem Podestplatz fehlen Chabbey auf dem anspruchsvollen Parcours in Kigali nach 164,6 km lediglich 14 Sekunden.

Weltmeisterin wird mit der Kanadierin Magdeleine Vallieres eine absolute Aussenseiterin. Silber geht an die Neuseeländerin Niamh Fisher-Black, Bronze an Mavi Garcia aus Spanien.

