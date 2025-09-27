DE
WM-Strassenrennen der Frauen
Mischen Reusser und Chabbey im Medaillen-Kampf mit?

Im WM-Strassenrennen der Frauen rechnen sich mehrere Schweizerinnen Medaillen-Chancen aus. Hier gibts die ganze Renn-Action im Liveticker.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
vor 16 Minuten

Rennen ist gestartet

Das Feld rollt los, zunächst noch neutralisiert. Wenige Augenblicke später wird das Rennen freigegeben. Und es wird sich zeigen, wie schnell es schon zur Sache gehen wird. Kaum darf Gas gegeben werden, fallen schon die ersten Fahrerinnen zurück. Ansonsten ist das Peloton vorerst geschlossen unterwegs.

11:21 Uhr

Willkommen

Eine Schweizer Medaille hats heute an der Rad-WM schon gegeben – Anja Grossmann fährt im Rennen der Juniorinnen auf Platz 3. Gibts auch im Strassenrennen der Frauen Edelmetall? Mit Marlen Reusser und Elise Chabbey hat die Schweiz zwei Trümpfe am Start. Los gehts um 12.05 Uhr.

Jan Huber fährt im U23-Strassenrennen zu WM-Silber
Dritte Schweizer Medaille
Jan Huber fährt im U23-Strassenrennen zu WM-Silber
UCI vergibt Startnummer von Muriel Furrer nicht mehr
Ein Jahr nach Unfalltod
UCI vergibt Startnummer von Muriel Furrer nicht mehr
