Rennen ist gestartet

Das Feld rollt los, zunächst noch neutralisiert. Wenige Augenblicke später wird das Rennen freigegeben. Und es wird sich zeigen, wie schnell es schon zur Sache gehen wird. Kaum darf Gas gegeben werden, fallen schon die ersten Fahrerinnen zurück. Ansonsten ist das Peloton vorerst geschlossen unterwegs.