vor 16 Minuten
Rennen ist gestartet
Das Feld rollt los, zunächst noch neutralisiert. Wenige Augenblicke später wird das Rennen freigegeben. Und es wird sich zeigen, wie schnell es schon zur Sache gehen wird. Kaum darf Gas gegeben werden, fallen schon die ersten Fahrerinnen zurück. Ansonsten ist das Peloton vorerst geschlossen unterwegs.
11:21 Uhr
Willkommen
Eine Schweizer Medaille hats heute an der Rad-WM schon gegeben – Anja Grossmann fährt im Rennen der Juniorinnen auf Platz 3. Gibts auch im Strassenrennen der Frauen Edelmetall? Mit Marlen Reusser und Elise Chabbey hat die Schweiz zwei Trümpfe am Start. Los gehts um 12.05 Uhr.
Ende des Livetickers
Mehr zur Rad-WM
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.