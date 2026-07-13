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Unfall während Tour-de-France-Etappe
Auto fährt in Absperrung – acht Fans verletzt

Schock bei der Tour de France: Ein Presseauto durchbrach am Sonntag in Ussel eine Absperrung und verletzte acht Fans, einen davon schwer. Der Fahrer soll einen Schwächeanfall erlitten haben.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Kurz vor Schluss der 9. Tour-de-France-Etappe kam es zu einem Unfall mit Fans.
Foto: IMAGO/Photo News

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein Pressefahrzeug verletzte bei der Tour de France acht Zuschauer
  • Der Fahrer erlitt 500 Meter vor dem Ziel einen Schwächeanfall
  • Die neunte Etappe wurde wegen Hitze um 30 Kilometer verkürzt
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Cédric Heeb und BliKI

Ein Pressefahrzeug der Sportzeitung «L'Équipe» hat am Sonntag bei der neunten Etappe der Tour de France eine Absperrung durchbrochen und acht Zuschauer verletzt. Laut der Präfektur des Départements Corrèze erlitt der Fahrer des Wagens rund 500 Meter vor dem Ziel in Ussel einen «Schwächeanfall».

Eine Person wurde schwer, sieben weitere leicht verletzt. Die schwerverletzte Person befindet sich laut Behördenangaben nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft untersucht die Umstände des Unfalls.

Die neunte Etappe, die der Holländer Mathieu van der Poel gewann, wurde aufgrund der aktuellen Hitzewelle um 30 Kilometer verkürzt – ein Novum in der Geschichte der Tour. Die Fans hatten sich entlang der Strecke versammelt, als sich der Unfall ereignete. «Es war wie aus dem Nichts», sagte ein Augenzeuge.

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