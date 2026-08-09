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Tudor räumt gross ab
Etappensieg in Polen – Küng ist definitiv zurück

Nach Jan Christen am Freitag sorgt Stefan Küng für den zweiten Schweizer Etappensieg bei der diesjährigen Polen-Rundfahrt.
Publiziert: 09.08.2026 um 17:35 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 07:45 Uhr
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Stefan Küng holt sich zum Abschluss der Polen-Rundfahrt den Sieg beim Einzelzeitfahren.
Foto: Getty Images
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Es ist der perfekte Abschluss für das Schweizer Tudor-Team. Stefan Küng gewinnt die letzte Etappe mit Start und Ziel in Wieliczka und Marco Brenner die Gesamtwertung der Polen-Rundfahrt.

Küng triumphiert beim 12,5 Kilometer langen Einzelzeitfahren mit vier Sekunden Vorsprung vor dem Neuseeländer Finn Fisher-Black und feiert seinen ersten Sieg seit seinem Comeback im Juni. Ende Februar erlitt der Thurgauer einen Oberschenkelbruch.

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Fisher-Black schaffts auch im Gesamtklassement als Zweiter aufs Podest. Diesbezüglich muss er sich um zehn Sekunden dem deutschen Brenner geschlagen geben.

Jan Christen, der am Freitag die fünfte Etappe gewann, beendet die Polen-Rundfahrt als Sechster (22 Sekunden Rückstand). Der Schweizer Doppelmeister (Strasse und Einzelzeitfahren) aus dem Kanton Aargau wird am Sonntag im Kampf gegen die Uhr mit 21 Sekunden Rückstand auf Küng 16.

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