Zum zweiten Mal in Folge überschattet ein Sturz eine Etappe der Tour de France. Florian Lipowitz bricht die Rundfahrt ab. Der Schweizer Yannis Voisard profitiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 16. Etappe der Tour de France fand am Genfersee statt

Florian Lipowitz stürzt, Schweizer Yannis Voisard profitiert

Remco Evenepoel gewinnt Einzelzeitfahren mit 32 Minuten und 19 Sekunden

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nach einem Ruhetag am Montag rollt die Tour de France am Dienstag am Genfersee weiter. Die 16. Etappe wird im Einzelzeitfahren von Evian-les-Bains bis Thonon-les-Bains ausgetragen. Ein Sturz überschattet dabei das Rennen und verhilft gleichzeitig einem Schweizer in die Top 10 des Gesamtklassements.

Der Belgier Remco Evenepoel (26, Red Bull-BORA-Hansgrohe) fährt mit 32 Minuten und 19 Sekunden die Bestzeit. Gesamtleader Tadej Pogacar (27, UAE Team Emirates) holt sich mit 28 Sekunden Rückstand den zweiten Platz beim Einzelzeitfahren.

Sturz überschattet die Etappe

So verändert sich an der Spitze des Gesamtklassements nichts. Der Slowene führt weiterhin vor Evenepoel, gefolgt vom Mexikaner Isaac del Toro (22, UAE Team Emirates) und dem Franzosen Paul Seixas (19, Decathlon CMA CGM Team) auf den Plätzen drei respektive vier.

Nachdem Pogacar-Verfolger Jonas Vingegaard (29, Team Visma Lease a Bike) die Tour aufgrund eines Sturzes bei der 15. Etappe aufgeben musste, bricht nun ein weiterer Favorit ab. Wie der Däne rutscht auch Evenepoel-Teamkollege Florian Lipowitz (25) in einer Rechtskurve ab und stürzt. Für den Vorjahresdritten ist die Tour nun ebenfalls vorbei.

Durch das Ausscheiden des Deutschen rücken alle im Gesamtklassement um einen Platz vor. So auch der Schweizer Yannis Voisard (27, Tudor Pro Cycling), der sich neu auf dem zehnten Rang befindet.