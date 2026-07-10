Seit einer Woche läuft die Tour de France 2026, womit heute Freitag die siebte von insgesamt 21 Etappen ansteht. Bis zur Ankunft in Paris werden total 3’321 km und 54’450 Höhenmeter gefordert. Hier gehts zum Etappenplan.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nachdem im Vorjahr noch sämtliche Kilometer auf französischen Strassen zurückgelegt wurden, brach die Tour de France 2026 wieder ins umliegende Ausland auf. Rund um Barcelona fanden die ersten drei Etappen statt, wobei der Zielort der dritten bereits im Land der Grande Nation lag. Vom Süden Frankreichs gings in Richtung Westen bis nach Bordeaux, ehe die Route nach einigen Etappen im Landesinneren in die Grenzgebiete mit Deutschland, der Schweiz und Italien führt. Für die letzte Etappe verschiebt sich der Trott traditionell nach Paris, wo die Tour am 26. Juli endet.

Alle Etappen Tour de France 2026

4. Juli: 1. Etappe, Barcelona – Barcelona, 19.6 km (Mannschaftszeitfahren)

Sieger: Team Visma Lease a Bike

Team Visma Lease a Bike 5. Juli: 2. Etappe, Tarragone – Barcelona, 168.5 km

Sieger: Isaac del Toro (MEX/UAE Team Emirates)

Isaac del Toro (MEX/UAE Team Emirates) 6. Juli: 3. Etappe, Granollers – Les Angles, 195.9 km

Sieger: Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 7. Juli: 4. Etappe, Carcassonne – Foix, 181.9 km

Sieger: Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek)

Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) 8. Juli: 5. Etappe, Lannemezan – Pau, 158.3 km

Sieger: Olav Kooij (NED/Decathlon)

Olav Kooij (NED/Decathlon) 9. Juli: 6. Etappe, Pau – Gavarnie-Gèdre, 186.2 km

Sieger: Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 10. Juli: 7. Etappe, Hagetmau – Bordeaux, 175.1 km

11. Juli: 8. Etappe, Périgueux – Bergerac, 180.4 km

12. Juli: 9. Etappe, Malemort – Ussel, 185.5 km

13. Juli: Ruhetag, Cantal

14. Juli: 10. Etappe, Aurillac – Le Lioran, 166.6 km

15. Juli: 11. Etappe, Vichy – Nevers, 161.3 km

16. Juli: 12. Etappe, Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, 179.1 km

17. Juli: 13. Etappe, Dole – Belfort, 205.8 km

18. Juli: 14. Etappe, Mulhouse – Le Markstein Fellering, 155.3 km

19. Juli: 15. Etappe, Champagnole – Plateau de Solaison, 183.9 km

20. Juli: Ruhetag, Haute-Savoie

21. Juli: 16. Etappe, Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, 26.1 km (Einzelzeitfahren)

22. Juli: 17. Etappe, Chambéry – Voiron, 174.7 km



23. Juli: 18. Etappe, Voiron – Orcières-Merlette, 185.2 km

24. Juli: 19. Etappe, Gap – Alpe d'Huez, 127.9 km

25. Juli: 20. Etappe, Le Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez, 170.9 km

26. Juli: 21. Etappe, Thoiry – Paris Champs-Élysées, 133 km

Innert drei Wochen treten die Fahrer auf einer Gesamtdistanz von 3’321,2 km in die Pedalen und müssen dabei 54’450 positive Höhenmeter bewältigen. Und das diesjährige Programm startete gleich mit einem echten Highlight. Erstmals seit 1971 bildete ein Mannschaftszeitfahren den Auftakt, ehe im weiteren Verlauf der Rundfahrt sieben Flachetappen, vier in hügeligem Gelände, acht Bergetappen und ein Einzelzeitfahren anstehen. Fünf Tage enden zudem mit einer Bergankunft, wobei die Alpe d’Huez auf 1’850 Metern über Meer gleich zweimal Zielort ist. Das Dach ist mit 2’642 m ü. M. aber der Col du Galibier, der auf der 20. Etappe bestiegen wird – eine der Etappen, die auf der Alpe d’Huez endet.

Unter den 184 Fahrern finden sich auch einige Schweizer. Während Silvan Dillier für Alpecin-Premier Tech und Mauro Schmid fürs Team Jayco AlUla in den Sattel steigt, vertreten Yannis Voisard und Marc Hirschi das Schweizer Team Tudor. Zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg zählt hingegen keiner davon. Der grösste Name ist einmal mehr jener von Tadej Pogacar, der sich an der Tour de Suisse mehr als nur warm fuhr und wohl in erster Linie von Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel herausgefordert wird. Auch Florian Lipowitz und Paul Seixas muss man auf dem Zettel haben.