Jonas Vingegaard muss seine Saison vorzeitig beenden. Nach seinem Sturz bei der Tour de France im Juli und einem Schlüsselbeinbruch kann der Däne nicht mehr auf Topniveau trainieren, wie sein Team am Montag bekannt gab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jonas Vingegaard beendet Saison 2026 nach Schlüsselbeinbruch bei der Tour de France

Er verpasst die WM in Montreal und plant Fokus auf 2027

2026 gewann er Paris-Nizza, Katalonien-Rundfahrt und den Giro d’Italia

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lange war offen, wie es für Jonas Vingegaard (29) nach seinem Unfall bei der Tour de France weitergeht. Nun gibt sein Team Visma-Lease a Bike am Montag bekannt, dass der Däne die Saison vorzeitig beenden muss.

«Jonas leidet nach wie vor unter den Folgen seines Schlüsselbeinbruchs, den er sich bei seinem Sturz bei der Tour de France zugezogen hat. Es ist ihm daher nicht möglich, sich auf neue Rennziele 2026 hinzuarbeiten», heisst es in einer Mitteilung. Damit verpasst der Giro-d'Italia-Sieger auch die WM Ende September im kanadischen Montreal.

«Nicht möglich, Topniveau zu erreichen»

«Nach einer langen und intensiven Rennperiode war nach der Tour de France ohnehin eine Erholungsphase geplant. Aufgrund der Schlüsselbeinverletzung hat sich der Beginn meines Trainings verzögert, und es ist für mich nicht möglich, in der kommenden Zeit wieder das Topniveau zu erreichen», äussert sich Vingegaard selbst dazu, warum er in diesem Jahr nicht mehr an den Start gehen wird.

In der kommenden Zeit wird sich der 29-Jährige auf seine Erholung und sein Training konzentrieren und so den Grundstein für eine weitere erfolgreiche Saison legen. «Der Fokus liegt auf der optimalen Vorbereitung der Ziele für die Saison 2027. Die konkreten Ziele werde ich nächstens mit dem Team besprechen», blickt der dänische Rad-Star voraus.

Der zweifache Tour-de-France-Sieger hatte in diesem Jahr Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und den Giro d'Italia gewonnen. Mitte Juli stürzte er in Frankreich auf der 15. Etappe in einer Kurve rund 20 Kilometer vor dem Ziel, als er wegrutschte und mit dem gegenüberliegenden Randstein kollidierte. Vingegaard musste das Rennen abbrechen. Am Abend war die Diagnose da: Schlüsselbeinbruch – er musste sich einer Operation unterziehen. Die Verletzung zwingt ihn nun zum Saisonende.