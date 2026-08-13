Die Tour de France Femmes stösst bei den SRF-Zuschauern auf grosses Interesse. Die Erfolge von Marlen Reusser sorgen für höhere Einschaltquoten als die Männer-Rennen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Auf der letzten Etappe stürzt Marlen Reusser (34) und landet im Niemandsland des Gesamtklassements der Tour de France Femmes. Nach mehreren Tagen im Maillot Jaune ist der vierte Platz sicherlich eine Enttäuschung für die Schweizerin. Erstmals konnten Schweizer Rad-Fans die gesamte Frauen-Tour auf SRF live mitverfolgen – ein Quotenerfolg, wie Zahlen des Schweizer Fernsehens belegen. Sogar die Männer werden überflügelt.

Die neun Etappen der Tour de France Femmes wurden im Schnitt von 82'000 Zuschauern im TV verfolgt, was einem Marktanteil von 22,9 Prozent entspricht. Bei der Ausgabe der Männer im Juli 2026 verfolgten durchschnittlich 52’000 Personen die 21 Etappen (Marktanteil von 15,8 Prozent).

Starke Konkurrenz für Pogacar und Co.

Das SRF führt diese Quoten auf mehrere Gründe zurück. «Mit Marlen Reusser fuhr eine Schweizerin dank starker Leistungen mehrere Etappen im Gelben Trikot, zudem können das kompaktere Format sowie die erstmalige Ausstrahlung ein erhöhtes Interesse hervorgerufen haben», heisst es auf Blick-Anfrage.

Und gleichzeitig hatten Pogacar und Co. mit grosser Konkurrenz zu kämpfen. So seien teilweise gleichzeitig die Fussball-WM und das Wimbledon-Turnier gelaufen, ordnet SRF weiter ein. Trotzdem ein Achtungserfolg für den Frauen-Radsport.