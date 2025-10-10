DE
Sechs Schweizerinnen in Top 10
Ronja Blöchlinger fährt auf Weltcup-Podest

Zum Auftakt des Weltcups in Mont-Sainte-Anne wissen die Schweizer Mountainbikerinnen zu überzeugen. Allen voran Ronja Blöchlinger, die im letzten Short-Track-Rennen der Saison auf den 3. Rang fährt.
Publiziert: 10.10.2025 um 23:52 Uhr
Starke Form zum Saisonabschluss in Nordamerika: Ronja Blöchlinger.
Foto: MAXIME SCHMID
Den Sieg sichert sich in Kanada überlegen, mit 18 Sekunden Vorsprung, die Schwedin Jenny Rissveds. Bereits zum vierten Mal in Serie triumphiert sie im Short Race. Das Podest komplettiert Evie Richards.

Die Engländerin jubelt bei ihrer Zieleinfahrt, als wäre sie die Siegerin des Rennens. Dank des zweiten Rangs gewinnt die 28-Jährige die Short-Track-Gesamtwertung. Rissveds überholt in dieser dank starken Rennen zum Saisonabschluss noch Alessandra Keller und sichert sich in der Endabrechnung den zweiten Rang.

Keller, die sich vor wenigen Wochen zur Weltmeisterin im Short Track gekürt hat, klassiert sich im vierten Rang, mit Sina Frei (6.), Jolanda Neff (7.), Nicole Koller (9.) und Linda Indergand (10.) fahren insgesamt sechs Schweizerinnen in die Top 10.

