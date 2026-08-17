Eltern von Rad-Talent (†19) verabschieden sich emotional

Nach Finlay Tarlings tödlichem Unfall bei der Volta a Portugal verabschieden sich seine Eltern auf Instagram. Das 19-jährige Rad-Talent kollidierte mit einem Fahrzeug, wie neue Details zum Unfall zeigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rad-Talent Finlay Tarling (†19) stirbt bei Unfall während Portugal-Rundfahrt in Fafe

Eltern posten emotionalen Beitrag in den sozialen Medien

Portugiesische Polizei gibt neue Details zum Unfallhergang bekannt

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der tragische Tod von Finlay Tarling (†19) nach einem Unfall auf der achten Etappe der Portugal-Rundfahrt erschütterte am Freitag die Sportwelt. Die Eltern des walisischen Rad-Talents verabschieden sich nun mit emotionalen Worten von ihrem Sohn.

«Das waren die schwersten Tage unseres Lebens. Wir haben eine Weile gebraucht, um diesen Beitrag zu veröffentlichen», schreiben Vater Michael und Mutter Dawn Tarling in einem gemeinsamen Post auf Instagram zu einem Bild mit ihrem Sohn.

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Der tragische Schicksalsschlag sei schwer zu verarbeiten gewesen. Geholfen, die Trauer in der schweren Zeit etwas zu überwinden, haben ihnen die zahlreichen Nachrichten aus der Gemeinschaft. «Es ist wunderbar, zu erfahren, wie liebevoll und warmherzig Fin in Erinnerung bleiben wird», bedanken sich die beiden für die Unterstützung und Beileidsbekundungen.

«Gebrochene Herzen werden nie wieder ganz heilen»

Im Beitrag äussern sich die Tarlings auch über den Menschen hinter dem Sportler und jüngeren Bruder von Ineos-Profi Joshua Tarling (22). «Auch wenn unsere gebrochenen Herzen niemals wieder ganz heilen werden – er war nicht nur unser Sohn und Bruder, sondern auch unser bester Freund. Sanftmütig, voller Liebe und mit einem ganz besonderen Sinn für Humor – wir werden ihn schrecklich vermissen», versuchen die Briten ihre Gefühle in Worte zu fassen.

Trotz des jungen Alters von 19 Jahren sei Finlays kurzes Leben voller wunderbarer Erlebnisse und Erfolge gewesen. «Wir könnten nicht stolzer auf ihn sein», schreiben die Eltern weiter. «Wenn ihr in den nächsten Tagen mit dem Velo unterwegs seid, denkt doch kurz an ihn, wenn ihr in die Pedale tretet», bitten die beiden die Rad-Gemeinschaft zum Abschluss des Beitrags.

Fahrer geriet über Seitenweg auf Rennstrecke

Finlay Tarling verunglückte auf der achten Etappe der Volta a Portugal zwischen Melgaço und Fafe. Der junge Fahrer vom NSN Development Team kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, das nichts mit dem Rennen zu tun hatte. Wie die Polizeibehörde Guarda Nacional Republicana (GNR) später bekanntgab, ist der Fahrer des Lieferwagens über einen von Sicherheitskräften nicht kontrollierten Seitenweg auf die eigentlich abgesperrte Strecke gekommen.

Der Fahrer habe sich von Zuschauern bestätigen lassen, dass das Peloton bereits passiert habe. Tarling gehörte aber zu einer abgehängten Dreier-Gruppe, die dem Peloton erst mit Abstand folgte. Bei einer Abfahrt kam es in einer Kurve schliesslich zur Kollision zwischen dem Rad-Talent und dem Fahrzeug. Die Rettungskräfte, die sofort zum Unfallort eilten, konnten sein Leben nicht mehr retten.

Das Rennen wurde nach dem tragischen Tod neutralisiert und jegliche Ehrungen im Ziel abgesagt. Tarlings Team NSN Development zog sich aus der Rundfahrt zurück, die auf Wunsch der Eltern fortgeführt wurde. Die Fahrer trugen Trauerflor, zudem wurde eine Schweigeminute abgehalten.