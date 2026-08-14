Rad-Talent (†19) an Portugal-Rundfahrt tödlich verunglückt

Das britische Rad-Talent Finlay Tarling ist nach einem Unfall auf der 8. Etappe der Portugal-Rundfahrt gestorben.

Tragödie an der Portugal-Rundfahrt: Der 19-jährige Brite Finlay Tarling vom NSN Development Team verunfallt auf der 8. Etappe und erliegt seinen Verletzungen. Die Organisatoren der Rundfahrt und der portugiesische Radsportverband haben entsprechende Medienberichte bestätigt.

Wie genau es zum tödlichen Unfall gekommen ist, wird von offizieller Seite nicht gesagt. Medienberichten zufolge kollidierte Tarling mit einem entgegenkommenden Auto, das nichts mit dem Rennen zu tun hatte.

Nach dem tragischen Rennen wurde das Rennen neutralisiert und jegliche Ehrungen im Ziel abgesagt.

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