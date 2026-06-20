Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Schweizer Podestplatz beim Downhill-Wettbewerb in Lenzerheide: Die 24-jährige Lisa Baumann rast hinter Anna Newkirk auf Rang zwei.
591 Tausendstel machen letztlich den Unterschied zu Ungunsten der amtierenden Europameisterin aus dem Kanton Neuenburg aus. So muss Baumann weiter auf ihren ersten Weltcupsieg im Downhill warten.
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Mit Newkirk gewinnt zwar eine Athletin, die für die USA an den Start geht, dennoch darf bei ihr schon auch irgendwie der Begriff «Heimsieg» benutzt werden. Newkirk wohnt seit ihrem siebten Lebensjahr in der Schweiz.
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