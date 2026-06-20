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Schweizerin knapp geschlagen
Podestjubel in Lenzerheide dank Downhillerin Baumann

Lisa Baumann wird in Lenzerheide einzig von Anna Newkirk übertrumpft, für die der erste Weltcupsieg im Kanton Graubünden besonders speziell ist.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Lisa Baumann rast in Lenzerheide auf Rang zwei.
Foto: Keystone
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Schweizer Podestplatz beim Downhill-Wettbewerb in Lenzerheide: Die 24-jährige Lisa Baumann rast hinter Anna Newkirk auf Rang zwei.

591 Tausendstel machen letztlich den Unterschied zu Ungunsten der amtierenden Europameisterin aus dem Kanton Neuenburg aus. So muss Baumann weiter auf ihren ersten Weltcupsieg im Downhill warten.

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Mit Newkirk gewinnt zwar eine Athletin, die für die USA an den Start geht, dennoch darf bei ihr schon auch irgendwie der Begriff «Heimsieg» benutzt werden. Newkirk wohnt seit ihrem siebten Lebensjahr in der Schweiz.

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