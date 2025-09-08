Dramatischer Zwischenfall bei der Mountainbike-WM im Wallis: Ein Downhill-Fahrer ist beim Rennen in Champéry in die Zuschauermenge gerast. Zwei Personen wurden verletzt ins Spital geflogen. Der Unfall wirft Fragen zur Sicherheit der Fans auf.

1/5 Bei den Downhill-Rennen in Champery (hier Weltmeisterin Valentina Höll) kam es zu einem heftigen Crash: Ein Fahrer raste in die Fans. Foto: Getty Images

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll (23) gibt nach dem Rennen der Frauen gerade ihr Siegerinterview bei SRF, als die Österreicherin zusammenzuckt, den Zielhang hochblickt und sagt: «Jetzt ist da einer voll in die Crowd gekracht.»

Dieser Fahrer war der im Männer-Downhill früh gestartete Venezolaner Antony Ruiz. TV-Bilder zeigen, wie er, wohl entkräftet nach der ruppigen und steilen Abfahrt beim WM-Downhill in Champery VS, sein Velo aus der Kontrolle verliert und statt über die letzte Schanze vor dem Ziel zu fahren, mit rund 50 km/h praktisch ungebremst in die Zuschauer rast.

Vier Verletzte in der Zuschauermenge

Was für ein Schock an der Mountainbike-WM im Wallis. Wie die Kantonspolizei später mitteilt, müssen von vier Verletzten zwei Personen mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Betroffen ist gemäss Mitteilung ein 8-jähriges Mädchen und eine 52-jährige Frau. Sie sind beide nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Ruiz selber hat den Zwischenfall offenbar unbeschadet überstanden.

Der schwere Crash überschattet den Prachtstag in Champery, der mit vielen Fans eigentlich ein grandioses Velo-Fest ist. Dass sich im Downhill die Fahrerinnen und Fahrer einem erheblichen Sturzrisiko aussetzen, liegt in der Natur der Sache, bei den Fahrten direkt durch den Wald und in anderen Streckenabschnitten gibts kaum Sturzraum, die Gefahr fährt immer mit.

Doch wurde der Sicherheit der Zuschauer zuwenig Beachtung geschenkt? Der böse Crash wird nun von der Polizei untersucht. Xavier Bigard ist beim Weltverband UCI Chefarzt und sagt zu RTS, dass solche Unfälle mit Fans sehr selten vorkommen. «Die einzige Möglichkeit, diese Art von Unfällen zu vermeiden, sind Veranstaltungen ohne Publikum.»